Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον πρώην υπουργό Λευτέρη Αυγενάκη για θεσμική εκτροπή και κομματικό έλεγχο στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Όπως αναφέρουν πηγές του κόμματος, η παρουσία του πρώην υπουργού επιβεβαίωσε το βάθος των προβλημάτων που χαρακτήρισαν τη θητεία του, παρά την προσπάθειά του να εμφανιστεί ως υπόδειγμα θεσμικότητας.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι ο κ. Αυγενάκης επέμεινε πως βρέθηκε στην Επιτροπή ως “μάρτυρας”, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει κατηγορητήριο εις βάρος του. Ωστόσο, υπενθυμίζουν πως οι Ευρωπαίες εισαγγελείς είχαν αποστείλει δικογραφία στη Βουλή, καταλήγοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις για πράξεις συνέργειας και ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατά των συμφερόντων της ΕΕ. Παρά τα στοιχεία, η Νέα Δημοκρατία καταψήφισε τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, προστατεύοντας τον πρώην υπουργό.

Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει επίσης ότι ο κ. Αυγενάκης είχε δηλώσει δημόσια πως «ο ΟΠΕΚΕΠΕ χρειάζεται ευθύνη περισσότερη», απορρίπτοντας την επιλογή διοικήσεων μέσω ΑΣΕΠ. Σήμερα, όπως υπογραμμίζουν, κλήθηκε να εξηγήσει πώς αντιλαμβάνεται την έννοια της ευθύνης και της αξιοκρατίας, όταν διόρισε πρόεδρο και αντιπροέδρους στενούς συνεργάτες και κομματικά στελέχη της ΝΔ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι επιλογές έγιναν με καθαρά κομματικά κριτήρια. Η απομάκρυνση του πρώην προέδρου Σημανδράκου συνέπεσε με την αποδέσμευση χιλιάδων ΑΦΜ που ελέγχονταν, ενώ πληρωμές ύψους 37 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν προς την εκλογική περιφέρεια του κ. Αυγενάκη.

Καταγγελίες για παρεμβάσεις και συγκάλυψη ελέγχων

Από τις επισυνδέσεις, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, προκύπτουν διάλογοι όπου στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρονται να αποτρέπουν ελέγχους και να θάβουν καταγγελίες. Ο αστυνομικός φρουρός του υπουργού φέρεται να ζητά «επιδότηση πέντε-έξι χιλιάρικα» για γνωστό του, χωρίς ο κ. Αυγενάκης να διαψεύσει τους διαλόγους, αλλά να ισχυριστεί πως «η πράξη δεν συντελέστηκε».

Παράλληλα, αναφέρονται συνομιλίες του ψηφοφόρου της ΝΔ, Γεώργιου Ξυλούρη, που υποστήριξε ότι ο πρώην υπουργός τον προέτρεψε να καταθέσει μήνυση κατά υπαλλήλου που συνεργαζόταν με τις εισαγγελικές αρχές. Όταν ο Ξυλούρης αισθάνθηκε «εκτεθειμένος», εξέφρασε την οργή του για την εγκατάλειψη από τον κ. Αυγενάκη. Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι, ενώ ο πρώην υπουργός πρότεινε να ερωτηθεί ο Ξυλούρης, η ΝΔ εμποδίζει την παρουσία του στην Επιτροπή.

Παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ήδη από τον Απρίλιο του 2024 επισημάνει ότι οι διαρκείς αλλαγές διοικήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελούν ένδειξη πολιτικής παρέμβασης και έλλειψης ανεξαρτησίας. Ζήτησε μάλιστα να εξεταστεί το ενδεχόμενο επιτήρησης της διαπίστευσης του Οργανισμού, λόγω σοβαρών ελλείψεων στα εσωτερικά συστήματα ελέγχου.

Στην έκθεση για το οικονομικό έτος 2023, ο φορέας πιστοποίησης της Επιτροπής εντόπισε ξανά προβλήματα στη συμμόρφωση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τα κριτήρια διαπίστευσης, δίνοντας χαμηλή βαθμολογία σε κρίσιμους τομείς. Αντί να συμμορφωθεί, ο κ. Αυγενάκης φέρεται να ενίσχυσε τον έλεγχο του υπουργείου, απαιτώντας «καμία εγκύκλιος να μην εκδίδεται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του».

Η πρακτική αυτή, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, συνέβαλε στην άρση της διαπίστευσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην επιτήρηση της χώρας, αφήνοντας τους αγρότες απλήρωτους.

Αμφιλεγόμενες δηλώσεις και ευθύνες

Ο πρώην υπουργός κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις και για δήλωσή του στις 11 Οκτωβρίου 2023, όταν ανέφερε πως «το αποτέλεσμα των εκλογών θα επηρεάσει άμεσα τις πληρωμές των αποζημιώσεων». Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για απροκάλυπτο εκβιασμό των πολιτών, καθώς συνέδεσε τις αποζημιώσεις με την επανεκλογή του περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού.

Οι παραγωγοί της χώρας, όπως σημειώνεται, παραμένουν απλήρωτοι, ενώ η αξιοπιστία του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πληγεί σοβαρά. Το ΠΑΣΟΚ αποδίδει στον κ. Αυγενάκη βαρύτατες ευθύνες για την κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι γνώριζε τις παράνομες πράξεις των διοικήσεων που ο ίδιος επέλεξε.

Επιστολή της επικεφαλής ελεγκτών

Τέλος, οι πηγές του ΠΑΣΟΚ αναφέρονται στην επιστολή της Δέσποινας Μαρκοπούλου, επικεφαλής των ορκωτών ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία επικαλέστηκε νομικά κωλύματα για την εξέτασή της από την Επιτροπή. Το κόμμα σχολιάζει ότι προκαλεί απορία πώς η υπεύθυνη των οικονομικών ελέγχων δηλώνει άγνοια, ενώ η κυβερνητική πλειοψηφία αποφάσισε να μην την καλέσει, επιλέγοντας αντ’ αυτής ένα απλό μέλος της ομάδας λογιστών χωρίς ευθύνη για το περιεχόμενο των ελέγχων.