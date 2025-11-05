Πηγές της Νέας Δημοκρατίας κατηγορούν το ΠΑΣΟΚ για προσπάθεια αποφυγής της κλήσης του CEO της Cognitera, κ. Κοφουδάκη, στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως αναφέρουν, «ξεχειλίζει η αγωνία του ΠΑΣΟΚ να αποφύγει την κλήση του κ. Κοφουδάκη», σημειώνοντας ότι η εισηγήτρια του κόμματος, Μιλένα Αποστολάκη, αρνήθηκε ουσιαστικά να καταθέσει, επιβεβαιώνοντας – κατά τη ΝΔ – τις θέσεις της.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι πίσω από το δίκτυο των εταιρειών Cognitera, ΜΕΣΥΝΕΛ, AgroPoint και Αγρογένεσις βρίσκεται η Ένωση Αγρινίου του Παναγιώτη Κουτσουπιά, στελέχους του ΠΑΣΟΚ με μακρά πορεία στο κόμμα τόσο επί Φώφης Γεννηματά όσο και επί Νίκου Ανδρουλάκη. Κατά τη ΝΔ, η στάση των «πράσινων» στελεχών δείχνει προσπάθεια «να κρυφτούν οι ευθύνες της εταιρείας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή έχει επισημάνει ότι το σύστημα που είχε αναπτυχθεί στον Οργανισμό δεν ήταν απλή εταιρική σύμπτωση, αλλά ένα πλέγμα “πράσινων” διασυνδέσεων». Το κόμμα καλεί εκ νέου την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να παρακολουθήσει τις εξελίξεις και να διερευνήσει τα πρόσωπα και τις πρακτικές που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Καταλήγοντας, οι πηγές της ΝΔ αναφέρουν ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ αποκαλύπτει αμηχανία και ότι η επιμονή του κόμματος να μη συζητηθεί η παρουσία του κ. Κοφουδάκη «δεν είναι τυχαία». Όπως σημειώνουν, «το νήμα που συνδέει την Cognitera, τη ΜΕΣΥΝΕΛ και τις υπόλοιπες εταιρείες με την Ένωση Αγρινίου είναι πολύ πιο πυκνό απ’ όσο θέλουν να παραδεχθούν», εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι στην Εξεταστική Επιτροπή η αλήθεια θα αποκαλυφθεί.