Μπορεί ακριβής ημερομηνία συνεδρίου να μη δόθηκε (παρά την πρόταση που τέθηκε επί τάπητος από τον Γερουλάνο), μπορεί η εσωκομματική αντιπολίτευση να ζήτησε περισσότερες συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας, όμως μια μικρή δέσμευση από τον γραμματέα της ΚΟΕΣ, Γιάννη Βαρδακαστάνη, την πήρε: μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, είπαν στη συνεδρίαση, θα έχουν συνεδριάσει και οι τέσσερις επιτροπές που έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή του συνεδρίου – η οργανωτική επιτροπή (στην οποία επίσης προΐσταται ο Ανδρουλάκης), η επιτροπή προγράμματος, η επιτροπή θέσεων – διακήρυξης και η επιτροπή καταστατικού. Για να δούμε αν στο ΠΑΣΟΚ θα τα λένε πιο συχνά – και αν αυτές οι συνεδριάσεις θα δώσουν όντως γρήγορα τη συνεδριακή ημερομηνία.

ΠΑΣΟΚ VS Τσίπρα

Οι αιχμές προς την πλευρά της ΝΔ δεν έλειψαν από τον Νίκο Ανδρουλάκη – αυτό όμως δεν σημαίνει πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν αναφέρθηκε και στον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε ότι παίζει στο παρασκήνιο: «Θυμάστε τι έγινε με τον Τσίπρα; Ελεγαν όλο το καλοκαίρι ότι “έρχεται η μεγάλη του παρέμβαση”. Θυμάστε κάτι από αυτή την παρέμβαση; “Ερχεται το Ινστιτούτο που θα είναι οι κορυφαίοι από όλο τον κόσμο”; Οι ίδιοι που ήταν, είναι», σχολίασε – δείχνοντας και τη στάση που θα κρατήσει το ΠΑΣΟΚ απέναντι στο όποιο εγχείρημα του Τσίπρα. Και σε αυτό, στη σκληρή γραμμή, συμφωνούν όλες οι πλευρές. Αρκεί να μην αφορά και όσους ψήφισαν κάποτε Τσίπρα, αλλά μόνο τον ίδιο.

«Καταλάβαμε»

Οταν, στη χθεσινή πασοκική Πολιτική Γραμματεία, πήρε τον λόγο ο Παύλος Χρηστίδης, είπε μεταξύ άλλων πως τον ενοχλεί όταν αναγκάζεται να μιλάει στα κανάλια για τις διάφορες δηλώσεις στελεχών και για διαφωνίες «αντί να αξιοποιούμε τον χρόνο μας για να αναδεικνύουμε τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας». Τότε, από την πλευρά της Αννας Διαμαντοπούλου ακούστηκε «εντάξει, καταλάβαμε» – κατά τη συζήτηση που έγινε, συμφωνήθηκε ότι δεν είναι ωραίο ούτε να μην καλύπτει το ένα στέλεχος το άλλο δημόσια. Να μην ακούγεται στα πάνελ, δηλαδή, η έκφραση «ρωτήστε τον», σε μια προσπάθεια να αποποιηθούν την ευθύνη.

Αντιπρόταση

Τέλος καλό, όλα καλά; Για την ώρα, φαίνεται πως ναι. Μετά το πέρας της συνεδρίασης, πάντως, σχολιάζοντας την εξέλιξη της κουβέντας και την απουσία ιδιαίτερα αιχμηρών τοποθετήσεων από στελέχη που δημόσια έχουν εκφράσει σημαντικούς προβληματισμούς, όπως ας πούμε πως η «βελόνα» των δημοσκοπήσεων έχει μείνει στάσιμη, συνεργάτες του προέδρου σχολίαζαν πως για να υπάρχει αντίλογος, πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση. Υπονοώντας προφανώς πως σε πολιτικό επίπεδο κάτι τέτοιο δεν υπάρχει.

Απορία

Ποιο ήταν το πρώτο στέλεχος που έφυγε από τη συνεδρίαση της ΠΓ του ΠΑΣΟΚ, αμέσως μόλις τελείωσε την ομιλία του ο Ανδρουλάκης;