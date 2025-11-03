Στην προκλητική παραδοχή ότι δεν θεωρεί ανήθικο το γεγονός πως ο Γ. Καϊμακάμης λάμβανε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο που εκτελούσε καθήκοντα αντιπροέδρου, προχώρησε ο Κ. Τσιάρας.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υπογράμμισε πως οι εξελίξεις στον Οργανισμό δεν δικαίωσαν τις επιλογές του, αλλά «δεν ήταν ανήθικο το γεγονός ότι ο δεύτερος έπαιρνε επιδοτήσεις την εποχή που εκτελούσε χρέη αντιπροέδρου».

Ο Ιωάννης Καϊμακάμης υπέβαλε την παραίτησή του στις 16 Οκτωβρίου, εν μέσω του σκανδάλου των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, ενώ η εξεταστική επιτροπή στη Βουλή βρισκόταν σε εξέλιξη και είχε ήδη καταθέσει στις 9 Οκτωβρίου.

Μία ημέρα αργότερα, η παραίτηση έγινε δεκτή από τον Κώστα Τσιάρα και δημοσιοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με τον πρώην αντιπρόεδρο να επικαλείται προσωπικούς λόγους.

Στην κατάθεσή του, ο κ. Καϊμακάμης παραδέχθηκε ότι η οικογένειά του δραστηριοποιείται στην εκτροφή βοοειδών και λαμβάνει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ διαβεβαίωσε πως «αν υπάρξει κώλυμα θα παραιτηθώ». Σημείωσε ακόμη ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη μέχρι σήμερα από τον Οργανισμό για τη σύγκρουση συμφερόντων.

Ο κ. Τσιάρας δήλωσε ότι η εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτέλεσε μεγάλο στοίχημα και προτεραιότητα και ότι η προσπάθεια των τελευταίων ενάμιση χρόνου ακολούθησε λογικά βήματα. Αναγνώρισε επίσης ότι δεν δικαιώθηκε από το αποτέλεσμα όσον αφορά τους κ.κ. Σαλάτα και Καϊμακάμη, ενώ για τον πρώτο σημείωσε ότι «ήταν ένας πραγματικά καλός πρόεδρος μέχρι το σημείο που εναντιώθηκε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία απειλώντας με μηνύσεις. Εγώ ήμουν αυτός που του ζήτησε να φύγει».

ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη χρησιμοποίησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ για κομματικές εξυπηρετήσεις»

Στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, ο Γιώργος Στρατάκος κατέθεσε ενώπιον της έρευνας για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, με πηγές του ΠΑΣΟΚ να σχολιάζουν ότι η κατάθεσή του «αποκάλυψε το πραγματικό πρόσωπο της κυβέρνησης Μητσοτάκη: ένα καθεστώς που χρησιμοποίησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως εργαλείο κομματικών εξυπηρετήσεων, πίεσης και παράνομων συναλλαγών».

Ο πρώην γενικός γραμματέας αρνήθηκε κάθε σχέση με τον Οργανισμό, αν και παραδέχθηκε ότι συμμετείχε σε συσκέψεις του Μαξίμου για θέματα αγροτικής ανάπτυξης, αν και «δεν είχε αρμοδιότητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, οι συνομιλίες και καταθέσεις στελεχών του Οργανισμού διαψεύδουν την άποψή του ότι «ουδέποτε υπήρξε πολιτική παρέμβαση».

Οι συνομιλίες με τον Ξυλούρη και η «κομματική διαμεσολάβηση»

Ο κ. Στρατάκος και οι συνεργάτες του, σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, παρενέβαιναν ωμά για την πληρωμή συγκεκριμένων προσώπων, όπως ο κ. Ξυλούρης, που φέρεται να λειτουργούσε ως «κομματικός διαμεσολαβητής». Η δικαιολογία ότι απλώς «ενημερωνόταν για τα χρονοδιαγράμματα» κρίθηκε μη πειστική.

Για τις συνεχείς συνομιλίες του με τον κ. Ξυλούρη, ο κ. Στρατάκος ανέφερε ότι ο συνεργάτης του είχε πολλές θεσμικές θέσεις, ενώ για τις προκλητικές φράσεις του («αν την είχα σκοτώσει την Τυχεροπούλου, θα είχα γλυτώσει») ισχυρίστηκε ότι «οικειότητα έχει με όλους τους παραγωγούς».

Η παραίτησή του, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ, ήρθε μόνον όταν η δικογραφία αποκάλυψε το μέγεθος του σκανδάλου και το όνομά του ενεπλάκη ευθέως.

Ανοιχτά ερωτήματα για τη διοίκηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ρώτησαν για τις επισυνδέσεις και τις συνομιλίες του κ. Στρατάκου με τον Ξυλούρη σχετικά με τον «μεγάλο» και τον Κ. Τσιάρα, ενώ ζητήθηκε διευκρίνιση για το ποιος είναι ο «Κυριάκος» που αναφέρεται στις συνομιλίες και η σχέση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Επιπλέον, εγείρεται το ερώτημα για τον ρόλο του υφυπουργού Κέλλα, καθώς φαίνεται ότι ήταν διακοσμητικός, αφού δεν συμμετείχε ενεργά στη διοίκηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το ΠΑΣΟΚ καταλήγει ότι η αδυναμία του Στρατάκου να απαντήσει αναδεικνύει πως γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είχε στηθεί δίκτυο παρακρατικής λειτουργίας με πολιτική καθοδήγηση από το Μέγαρο Μαξίμου, με κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να διαμεσολαβούν για την πληρωμή συγκεκριμένων προσώπων, συνομιλώντας με την ηγεσία του Υπουργείου.