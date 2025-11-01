Πηγές της Νέας Δημοκρατίας επισημαίνουν ότι «το κουβάρι μιας διαχρονικής παθογένειας» αποκαλύπτεται στην Εξεταστική Επιτροπή, με κρίσιμους μάρτυρες να καταθέτουν στοιχεία που, όπως λένε, φανερώνουν έναν «μηχανισμό καλά στημένο στις πλάτες των έντιμων αγροτών». Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κυβέρνηση επιχειρεί να διαλύσει το συγκεκριμένο σύστημα μέσω της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, της κατάργησης της τεχνικής λύσης και της ολοκλήρωσης του Action Plan II σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για «“πράσινες” εταιρείες, “πράσινα” ΚΥΔ και “τεχνικές λύσεις” εμπνεύσεων “πράσινων” στελεχών του ΠΑΣΟΚ» που, όπως υποστηρίζουν, συγκροτούν ένα δίκτυο διασυνδέσεων το οποίο οδήγησε σε καταλογισμούς εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε πρόστιμα.

Ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν οι αποκαλύψεις για τους μετόχους της εταιρείας Cognitera και τη σχέση τους με πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ). Ο εκπρόσωπος της εταιρείας Σπυρίδωνας Καραμπλιάνης κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή ότι «ιδιοκτήτες της ΡΟΓΕΝΕΣΙΣ Κορινθίας ΕΠΕ είναι η Ένωση Αγρινίου και οι θυγατρικές της…».

Όπως ανέφερε, «η ΡΟΓΕΝΕΣΙΣ δηλώνει την έδρα της ΜΕΣΥΝΕΛ στην Καλαμάτα, ίδια έδρα ακριβώς». Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι «το 2022 ιδρύεται η AGROPOINT Καλαμάτας Μ ΙΚΕ με έδρα πάλι την ίδια έδρα της ΜΕΣΥΝΕΛ και πιστοποιείται και αυτή ως ΚΥΔ».

Κατά τις πηγές του κυβερνώντος κόμματος, η ταύτιση έδρας μεταξύ τριών διαφορετικών εταιρειών στην Καλαμάτα «φανερώνει ένα δίκτυο με κοινό κέντρο ελέγχου». Ο βουλευτής Περικλής Μαντάς υπενθύμισε ότι «αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, είναι παράνομο με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες», καθώς απαγορεύεται ένας τεχνικός σύμβουλος να λειτουργεί ΚΥΔ.

Στην ίδια κατάθεση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σημειώθηκε ότι η AGROPOINT «λειτούργησε μία χρονιά που δεν λειτούργησε η ΜΕΣΥΝΕΛ», γεγονός που, όπως αναφέρουν, επιβεβαιώνει την εναλλάξ λειτουργία των ΚΥΔ από τις ίδιες επιχειρηματικές ομάδες.

Το μοντέλο αυτό, υπογραμμίζουν, αποκαλύπτει πώς ο τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε μετατραπεί ταυτόχρονα σε πάροχο, συνεργάτη και πελάτη των ΚΥΔ, καταργώντας κάθε έννοια διαχωρισμού ρόλων. Πίσω από το δίκτυο των Cognitera, ΜΕΣΥΝΕΛ, AGROPOINT και ΡΟΓΕΝΕΣΙΣ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, βρίσκεται η Ένωση Αγρινίου του Παναγιώτη Κουτσουπιά, στελέχους του ΠΑΣΟΚ που κατείχε επιτελικές θέσεις επί Φώφης Γεννηματά και Νίκου Ανδρουλάκη.

«Δεν πρόκειται για μια απλή εταιρική σύμπτωση, αλλά για ένα πλέγμα “πράσινων” διασυνδέσεων που αξιοποίησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ για ίδιο όφελος», προσθέτουν οι πηγές της πλειοψηφίας.

Αναφορές στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι τα παραπάνω δεν έχουν εξεταστεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία, όπως υποστηρίζουν, οφείλει να παρακολουθήσει τις εξελίξεις και να ερευνήσει πρόσωπα που είχαν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του Οργανισμού.

Υπενθυμίζουν, επίσης, ότι ο Μάκης Βορίδης «δήθεν ελέγχεται για ένα “συμφωνώ” σε έγγραφο που του είχε ενεχειριάσει ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και εκλεκτός του ΣΥΡΙΖΑ (και του ΠΑΣΟΚ το 2010 – 2013), Αθανάσιος Καπρέλης».

«Όταν έχουν αποδειχθεί τόσες παρατυπίες, απευθείας αναθέσεις, λάθη στις πληρωμές, σύγκρουση ρόλων και εναλλάξ λειτουργία ΚΥΔ από τους ίδιους ανθρώπους που παρίσταναν τους τεχνικούς συμβούλους, καθίσταται αναγκαίο η έρευνα να επεκταθεί και σε άλλα πρόσωπα», υπογραμμίζουν.

«Είναι σαφές πλέον ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπήκε στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για απολύτως συγκεκριμένους λόγους. Το κουβάρι πλέον ξετυλίχθηκε και οι ευθύνες έχουν όνομα, διεύθυνση και πολιτικό χρώμα», καταλήγουν οι πηγές της ΝΔ.