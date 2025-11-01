Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαβεβαιώνει ότι η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης δεν θα επηρεαστεί από τα αποτελέσματα του συστήματος AMS για τα συνδεδεμένα καθεστώτα. Η καταβολή της αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του προσεχούς διαστήματος και το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού.

Παράλληλα, ο Οργανισμός Πληρωμών διαψεύδει τη φημολογία περί αποστολής σε ΚΥΔ αγροτεμαχίων συνδεδεμένης ενίσχυσης βάμβακος με τον χαρακτηρισμό «κόκκινα», δηλαδή μη επιλέξιμα.

Όπως επισημαίνει, τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια έχουν αποσταλεί με τον χαρακτηρισμό «κίτρινα», που σημαίνει πως απαιτούνται διορθώσεις από τους δικαιούχους παραγωγούς και επανεξέταση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται στο πλαίσιο του Κανονισμού 1173/2022 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι «αμέσως μετά την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης -και σε κάθε περίπτωση εντός του Δεκεμβρίου 2025- η διαδικασία εξαγωγής αποτελεσμάτων θα επαναληφθεί». Όπως τονίζεται, η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιηθεί τουλάχιστον δύο ακόμη φορές, έως και τον Απρίλιο του 2026, πριν από την πλήρη εξόφληση της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

Τέλος, ο ΟΠΕΚΕΠΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς να προχωρήσουν προληπτικά σε επανέλεγχο των γεωχωρικών στοιχείων των αιτήσεών τους, ώστε να διασφαλιστεί ότι αποτυπώνουν με ακρίβεια την υφιστάμενη κατάσταση των αγροτεμαχίων που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις τους.