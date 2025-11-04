Ο βρετανός καλλιτέχνης Αντονι Γκόρμλεϊ συνεργάστηκε με τον ιάπωνα αρχιτέκτονα Ταντάο Αντο για την τελευταία του μεγάλη εγκατάσταση, η οποία παρουσιάζεται στη Νότια Κορέα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Σαν. Πρόκειται για ένα υπόγειο σπήλαιο τέχνης εμπνευσμένο από τον θόλο του Πάνθεου της αρχαίας Ρώμης. Με τίτλο «Ground», είναι η μεγαλύτερη εικαστική εγκατάσταση στη χώρα.

Το σπήλαιο έχει διάμετρο 25 μέτρα, θολωτή δομή και έναν «οφθαλμό» – μια οπή στην οροφή της που επιτρέπει στις ακτίνες του ήλιου να διαπερνούν αργά το εσωτερικό σαν ηλιακό ρολόι. Βλέπει προς μία απέναντι οροσειρά η οποία σχεδιάστηκε ως μίμηση της θέας που έχει ο κήπος ενός ιαπωνικού ναού χτισμένου πάνω σε βράχο και τον οποίο θαυμάζει ο βρετανός καλλιτέχνης. Τα έξι γλυπτά του από χυτοσίδηρο βρίσκονται στο εσωτερικό του σπηλαίου ενώ ένα άλλο είναι στον εξωτερικό χώρο εκτεθειμένο στα στοιχεία της φύσης. Οποιος μπαίνει στον θόλο γίνεται αντικείμενο, μαζί με τα γλυπτά, για να τον παρατηρήσει η επόμενη ομάδα επισκεπτών. Αποτέλεσμα, η αλληλεπίδραση των ανθρώπων, των γλυπτών και του ορίζοντα να δημιουργεί μια εμπειρία για τον επισκέπτη που συνδυάζει τη ζωή, την τέχνη και τη φύση.