«Ανάγκη έχουμε τον πατριωτισμό της ευθύνης, του ρεαλισμού και του αποτελέσματος» ήταν το βασικό μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λευκωσία, στην οποία βρέθηκε χθες για το μνημόσυνο του πρώην Προέδρου της Κύπρου και ιδρυτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, Γλαύκου Κληρίδη.

Οι αναφορές εξηγήθηκαν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στη συνέχεια με την επεξήγηση ότι η εμπειρία του Γλαύκου Κληρίδη και το απόσταγμα των τελευταίων δεκαετιών «μας διδάσκουν ότι η καθήλωση μπορεί τελικά να συνεπάγεται οπισθοχώρηση, αλλά και ότι πίσω από τις κορόνες του ψευτοπατρωτισμού του παρόντος κρύβονται συχνά οι αποτυχίες του μέλλοντος», προσθέτοντας ότι αυτές «δεν τις έχουμε ανάγκη ούτε στη Λευκωσία ούτε και στην Αθήνα».

Κυβερνητική πηγή στην Κύπρο στην οποία απευθύνθηκαν «ΤΑ ΝΕΑ» διατυπώνοντας το ερώτημα σε ποιους αναφερόταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε πως δεν είναι σωστό να σχολιαστεί από κυπριακής πλευράς η όποια δήλωση, τονίζοντας όμως πως για να προληφθούν σχόλια που ενδεχομένως να διατυπωθούν λόγω και της απουσίας του Προέδρου της Κύπρου, Νίκου Χριστοδουλίδη, από το μνημόσυνο του Γλαύκου Κληρίδη, οι σχέσεις της Αθήνας με τη Λευκωσία αλλά και των Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη είναι καλύτερες από ποτέ, όπως και ο ίδιος ο κύπριος πρόεδρος είχε πει τις προάλλες. Εξήγησε, επίσης, ότι ο λόγος για τον οποίο απουσίαζε ο κύπριος Πρόεδρος ήταν το γεγονός ότι την ίδια ώρα τελούνταν στην Πάφο το μνημόσυνο του πατέρα του.

Αντιθέτως, ανέφερε η ίδια πηγή, η κυβέρνηση άκουσε με ιδιαίτερη ικανοποίηση τις δηλώσεις του έλληνα πρωθυπουργού, και ειδικά την αναφορά ότι «Αθήνα και Λευκωσία συμβαδίζουν με απόλυτη ταύτιση στον ίδιο δρόμο, με συνέπεια και με αποφασιστικότητα», και πως, όπως είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο αυτό είναι που επιτεύχθηκε και η επανέναρξη των άτυπων συζητήσεων για το Κυπριακό, υπό τη σκέπη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, μετά το Κραν Μοντανά και μία μακρά περίοδο στασιμότητας.

Ο Πρωθυπουργός είχε επίσης επισημάνει χθες πως στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε καθοριστικά και η ελληνική κυβέρνηση, «πάντα σε συμφωνία με την κυβέρνηση της Κύπρου, εμμένοντας στο υφιστάμενο πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για ΔΔΟ, με πολιτική ισότητα, με μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια, μία πολιτική προσωπικότητα και απορρίπτοντας, προφανώς, ως απαράδεκτα τα επιχειρήματα για λύση δύο κρατών». Ανέφερε, ακόμα, ότι η κάθε χώρα ξεχωριστά φροντίζει παράλληλα και για την οικονομική, αμυντική και κοινωνική θωράκισή της. «Η οικονομία είναι συντελεστής άμυνας. Η άμυνα είναι παράγοντας της αποτελεσματικής δημοκρατίας. Αλλά και τα δύο μαζί είναι τα κλειδιά για την κοινωνική συνοχή» υπογράμμισε.

Ο Πρωθυπουργός μίλησε για τη στρατηγική συμπόρευση των δύο χωρών, των «δύο κέντρων του Ελληνισμού που αποτελούν τους ισχυρότερους φάρους σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο», όπως τόνισε. «Ιδίως στην εξωτερική πολιτική, θετικές εξελίξεις προκύπτουν μόνο με την ενεργή διπλωματία, όχι με στασιμότητα, που οδηγεί στην παγίωση των κακώς κειμένων και τελικά στην περιθωριοποίηση, και με την πεποίθηση ότι όποιος έχει ισχυρά κινήματα και το δίκαιο δίπλα του μπορεί τελικά να αλλάζει τους συσχετισμούς, με ευθύνη, αλλά και με τόλμη, με ρεαλισμό, αλλά και με διεκδίκηση» κατέληξε.

Απο το Κάιρο

Επισημαίνεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφθασε στη Λευκωσία προερχόμενος από το Κάιρο, όπου παρέστη στα επίσημα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, προεξοφλώντας ότι αυτό «θα γίνει ένα παγκόσμιο κέντρο μάθησης, έμπνευσης και διαλόγου» (αναλυτικό ρεπορτάζ στις σελίδες 50-51). «Η Ελλάδα και η Αίγυπτος, κληρονόμοι δύο εκ των αρχαιότερων πολιτισμών της Μεσογείου, συνδέονται με γεωγραφικούς δεσμούς, φιλία και αμοιβαίο σεβασμό» ήταν το δικό του μήνυμα, ανταποκρινόμενος στην προσωπική πρόσκληση του αιγύπτιου προέδρου Αλ Σίσι.