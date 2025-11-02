Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί αύριο, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, με τον υπουργό Εξωτερικών της Πορτογαλίας, Πάουλο Ρανγκέλ. Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 11:30, στο Μέγαρο Μαξίμου.

