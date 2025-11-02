Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί αύριο, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, με τον υπουργό Εξωτερικών της Πορτογαλίας, Πάουλο Ρανγκέλ. Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 11:30, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Δημοφιλή
- 1
Τι θα γίνει το καλοκαίρι του 2026 αν δεν έχετε νέα ταυτότητα - Ραντεβού από... Μάιο
- 2
Προσωπικός Αριθμός: Λήγει η προθεσμία - Αν δεν τον εκδώσετε «μπλοκάρουν» οι συναλλαγές με το Δημόσιο
- 3
Ο καιρός… τα γυρίζει όλα: Από καλοκαίρι σε χειμώνα μέσα σε λίγες μέρες!
- 4
Χειρόγραφη διαθήκη χωρίς ηλεκτρονική καταχώριση: Τι πρέπει να προσέξουν οι κληρονόμοι - Ποιοι οι κίνδυνοι
- 5
Τριήμερο… δώρο για τους μαθητές – Τι ισχύει για τη σχολική αργία της 17ης Νοεμβρίου
- 6
Μπλε μέλι: Η ελληνική καινοτομία που ξετρελαίνει τους τουρίστες και ταξιδεύει στον κόσμο
- 7
«Μια νύχτα μόνο»: Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια Κυριακή 2 με Τρίτη 4 Νοεμβρίου στις 21:00
- 8
Αγροτικές επιδοτήσεις: Ημερομηνία- ορόσημο η 4η Νοεμβρίου
- 9
Πληρωμές «ανάσα» για 2,4 εκατ. πολίτες: Ποιοι θα πάρουν έως 1.000 ευρώ στο τέλος Νοεμβρίου
- 10
Κρήτη: Προσαγωγές, συλλήψεις και κατασχέσεις όπλων στα Βορίζια - Αποκλειστικές εικόνες
Μητσοτάκης στο μνημόσυνο του Γλαύκου Κληρίδη: Υποκλίνομαι με συγκίνηση στην πολιτική του παρακαταθήκη
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη και εκφώνησε επιμνημόσυνο λόγο στο 12ο ετήσιο μνημόσυνο του Γλαύκου Κληρίδη, στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία.
Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση που μπορώ να θυμηθώ»
Με μια εκτενή ανάρτηση στο Facebook, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε στην ανασκόπηση της εβδομάδας, αποκαλύπτοντας παράλληλα νέα κυβερνητικά βήματα σε κρίσιμους τομείς. Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στο ανακαινισμένο Πεντάγωνο και τη νέα βιοκλιματική πρόσοψή του, που αποκαλύφθηκε την επόμενη της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Αναφέρθηκε επίσης στις αυξήσεις για τα στελέχη […]
Στην Ελλάδα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ – Η δεξίωση προς τιμήν των Αμερικανών πεζοναυτών
Δεξίωση στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt», παρουσία κυρίως αξιωματούχων της αμερικανικής πρεσβείας, καθώς και εκπροσώπων της δημόσιας ζωής, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών, παραχωρεί απόψε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ -η οποία έφτασε νωρίτερα σήμερα στην Αθήνα. Στις πρώτες φωτογραφίες από την άφιξή της η […]
Φάμελλος: Απόδειξη πανικού η μερική υποχώρηση της κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ
Ο Σωκράτης Φάμελλος επισημαίνει ότι η δυναμική αντίδραση της κοινωνίας οδήγησε σε μερική υποχώρηση την κυβέρνηση, που ανακοίνωσε το αιφνιδιαστικό κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ.
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Την Τρίτη υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Κωνσταντίνο Τασούλα
Στην Αθήνα έφθασε σήμερα η νέα Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, εγκαινιάζοντας και επίσημα τη διπλωματική της θητεία στην Ελλάδα. Η πρώτη επίσημη υποχρέωσή της έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο. Αμέσως μετά, θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό […]