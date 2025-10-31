Δύο απώλειες πολύ κομβικές «μετράει» η ΑΕΚ ενόψει του αγώνα με τον Παναιτωλικό και… βλέπουμε. Αρχικά, ο Νίκλας Ελίασον υποβλήθηκε χθες σε καθαρισμό του μηνίσκου του, προκειμένου να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο δεν έμεινε μόνο σε αυτό, καθώς προχώρησε και σε αφαίρεση υλικών που του είχαν τοποθετηθεί στην περόνη, κατά την επέμβαση πριν έγινε πριν από τρία περίπου χρόνια, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη, έπειτα από ένα σκληρό μαρκάρισμα του Ζουκάνοβιτς.

Σύμφωνα με τις ιατρικές εκτιμήσεις, ο χρόνος της απουσίας του Ελίασον υπολογίζεται σε διάστημα τεσσάρων έως έξι εβδομάδων. Αυτό πολύ πρακτικά σημαίνει ότι στην καλύτερη περίπτωση θα χάσει όλα τα ματς του Νοεμβρίου και στη χειρότερη, ίσως προλάβει και αυτό οριακά ένα από τα δύο τελευταία ματς της χρονιάς! Η ΑΕΚ πλέον δεν έχει κανένα «καθαρό» δεξί εξτρέμ, αφού το καλοκαίρι επέλεξε να δώσει δανεικό τον Φερνάντες, δεν βρήκε αντικαταστάτη του και πλέον θα πορευτεί με «υπηρεσιακές» λύσεις τύπου Κοϊτά, Καλοσκάμη και Γκατσίνοβιτς, ο οποίος είναι και back up του Ρότα!

Σε ό,τι αφορά στον Γιόβιτς, τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν πως δεν έχει κάτι πολύ σοβαρό, αλλά δεδομένα είναι εκτός πλάνων ενόψει του αγώνα με τον Παναιτωλικό την Κυριακή, κάτι που σημαίνει ότι το μοναδικό διαθέσιμο φορ είναι ο Πιερό και θα δώσει μάχη με τον χρόνο για να προλάβει το παιχνίδι με τη Σάμροκ Ρόβερς ή τον ΟΦΗ!

Ο Μάρκο Νίκολιτς εξακολουθεί να μην υπολογίζει στις υπηρεσίες του Ζίνι, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει μετά τη διακοπή, ενώ για τον Μουκουντί θα δούμε σήμερα (μιας και χθες η ΑΕΚ είχε ρεπό) αν θα επιστρέψει στη δράση. Το μοναδικό θετικό μαντάτο ήταν η επιστροφή στις προπονήσεις του Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος από τις αρχές της εβδομάδας έχει τεθεί στη διάθεση του προπονητή του, ύστερα από απουσία 2,5 μηνών, εξαιτίας της θλάσης γ’ βαθμού που είχε υποστεί στο εντός έδρας ματς με τον Άρη Λεμεσού στις 14 Αυγούστου!

Έντονος προβληματισμός

Από εκεί και πέρα, στο στρατόπεδο των Kιτρινόμαυρων επικρατεί έντονος προβληματισμός μετά τη νέα αποκαρδιωτική, ανούσια και οκνηρή εμφάνιση κόντρα στην Ηλιούπολη. Μπορεί στο 90’+6′ όταν ο Δημήτρης Καλοσκάμης πέτυχε το νικητήριο γκολ εις βάρος της ουραγού της Super League 2 όλοι να πανηγύρισαν, όμως ο κόσμος της ΑΕΚ που ήταν στο γήπεδο, όχι μόνο δεν συμμερίστηκε την «ανάλυση» του Μάρκο Νίκολιτς, αλλά φώναξε το σύνθημα: «ΑΕΚ, ΑΕΚ, αυτό δεν είναι ΑΕΚ».

Ο Δικέφαλος βρίσκεται σε πτωτική πορεία από τον περασμένο Σεπτέμβριο και συγκεκριμένα μετά το ματς με την Aντερλεχτ. Έκτοτε σε 14 ματς, είναι ζήτημα αν η ΑΕΚ με εξαίρεση το ματς με την Αμπερντίν και ένα – δύο καλά ημίχρονα, έχει παίξει καλό συνδυαστικό ποδόσφαιρο με ουσία.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό μοιάζει με την… Κολυμβήθρα του Σιλωάμ για να δει η ΑΕΚ το φως της και να επανέλθει στις καλές εμφανίσεις και τις νίκες στο πρωτάθλημα, όπου «μετράει» δύο ήττες στα τελευταία ισάριθμα ματς.

Για να μην κρυβόμαστε πάντως πίσω από το δάχτυλό μας, είναι απόλυτα ξεκάθαρο πως ο μεταγραφικός σχεδιασμός του καλοκαιριού ήταν ελλιπής και «φτωχός», ευθύνες υπάρχουν φυσικά στη διοίκηση του Μάριου Ηλιόπουλου, στον Χαβιέρ Ριμπάλτα και στον Μάρκο Νίκολιτς, όπως ευθύνες έχουν και οι παίκτες για την κάκιστη εικόνα και νοοτροπία που βγάζουν στα τελευταία ματς.