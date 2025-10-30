Ο Νίκλας Ελίασον υποβλήθηκε σε επέμβαση καθαρισμού στον μηνίσκο, διαδικασία που θα τον κρατήσει μακριά από τα γήπεδα για περίπου τέσσερις έως έξι εβδομάδες. Παράλληλα, αφαιρέθηκαν και υλικά από προηγούμενη σοβαρή επέμβαση που είχε υποβληθεί στον ίδιο γόνατο μετά από κάταγμα περόνης το 2022, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει το ακριβές διάστημα αποθεραπείας.

Ο 29χρονος εξτρέμ αποτελεί βασικό εργαλείο της ομάδας, προσφέροντας ταχύτητα και δημιουργία από τα άκρα, ενώ η απουσία του αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία της ΑΕΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη με τις υποχρεώσεις που υπάρχουν.

Τα καλά νέα ήρθαν από τον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος υποβλήθηκε σε μαγνητική για τις ενοχλήσεις που είχε και φαίνεται πως γλίτωσε τα χειρότερα. Ο Σέρβος επιθετικός θα χάσει την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, αλλά αναμένεται να επιστρέψει στις προπονήσεις στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ώστε να είναι διαθέσιμος για τα ματς με Σάμροκ Ρόβερς και ΟΦΗ πριν τη διακοπή. Η ΑΕΚ παρακολουθεί με προσοχή την πορεία της αποθεραπείας των δύο παικτών ενόψει των κρίσιμων υποχρεώσεών της.