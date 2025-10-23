Η ΑΕΚ ήταν εξαιρετική, ισοπέδωσε με 6-0 την Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια και ο Μάρκο Νίκολιτς έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από τις προσπάθειες των παικτών του.

Ο Σέρβος τεχνικός τόνισε πως η Ένωση… «μεταμορφώθηκε» πνευματικά μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ και έφτασε σε αυτή την σπουδαία νίκη κόντρα στους Σκωτσέζους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς:

«Καταπληκτικό παιχνίδι, καταπληκτική βραδιά, έξι γκολ. Θα μπορούσαμε και πολλά πόσα περισσότερα. Δεν έχω κάτι να πω. Ήταν εκπληκτική η απόδοση μέχρι και τελευταίο μέχρι τελευταία στιγμή.

Δημιουργικό ποδόσφαιρο, με ένταση, με πίεση. Πρέπει να πω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, ειδικά μετά από την προηγούμενη ήττα. Μπράβο στους φιλάθλους για την υπέροχη ατμόσφαιρα που που δημιούργησαν. Μια πραγματικά πολύ όμορφη βραδιά.

Ήταν πράγματι μια ΑΕΚ με πολύ ένταση στο σημερινό παιχνίδι. Είναι πνευματική μεταμόρφωση σε σχέση με την με την Κυριακή.

Αντιδράσαμε μετά το ματς με τον ΠΑΟΚ και είμαστε έτοιμοι ενόψει του Ολυμπιακού. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες και στους φιλάθλους. Χρειαζόμασταν την εμφάνιση αυτή. Ανήκει στο παρελθόν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, είχαμε αρκετές δυσκολίες με τις απουσίες των διεθνών».