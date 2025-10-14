Η ΑΕΚ την Τετάρτη ξεκινάει την προετοιμασία της για το εντός έδρας ματς με τον ΠΑΟΚ. Βλέπετε στο μεγαλύτερο διάστημα της προηγούμενης εβδομάδας οι «κιτρινόμαυροι», όσοι είχαν απομείνει στα Σπάτα δηλαδή, είχαν ρεπό, ενώ ρεπό είχαν και την Τρίτη.

Με την επιστροφή λοιπόν των διεθνών, η οποία επί της ουσίας θα ολοκληρωθεί είτε το βράδυ της Πέμπτης, είτε την Παρασκευή, με τους Πινέδα και Πιερό να είναι οι τελευταίοι που θα επιστρέψουν στην Ελλάδα από τα υπερατλαντικά τους ταξίδια, γίνεται εύκολα κατανοητό πόσο δύσκολη γίνεται η προετοιμασία για την αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής.

Αν σε όλο αυτό προσθέσει κανείς τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν, μπορεί εύκολα να αντιληφθεί γιατί το ματς με την ομάδα της Θεσσαλονίκης γίνεται αυτομάτως πολύ πιο δύσκολο από ότι θα ήταν υπό διαφορετικές περιπτώσεις.

Ζίνι και Περέιρα είναι νοκ άουτ, εξαιτίας των βαριών θλάσεων που έχουν υποστεί. Δεδομένα εκτός πλάνων από αυτή την αναμέτρηση είναι και ο Ρέλβας, ο οποίος αποβλήθηκε στο ματς με την Κηφισιά στο Περιστέρι. Οι Γιόνσον και Οντουμπάτζο το έχουμε ξαναγράψει ότι δεν υπολογίζονται και κάπου θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η κουβέντα για τους συγκεκριμένους.

Επομένως η κουβέντα απολύτως λογικά στρέφεται γύρω από τους τρεις παίκτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού και δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για την κατάστασή τους.

Ο Μουκουντί, όπως είχα γράψει είχε υποστεί θλάση α’ βαθμού (αυτό σημαίνει τράβηγμα). Οι πιθανότητες να προλάβει δεν είναι πολλές, αλλά φέρεται να επιθυμεί να τις εξαντλήσει. Δεδομένα χρησιμοποίησή του σε περίπτωση που δεν είναι απολύτως καλά θα είναι ένα τεράστιο ρίσκο να τον χάσεις για μεγάλο διάστημα. Μπορεί να τη σκαπουλάρει και μετά βλέπουμε, μπορεί να πάθει υποτροπή και μετά «κλάφ’ τα Χαράλαμπε»!

Ο Γιόβιτς δεν ξέρει κανένας να πει με σιγουριά τι έχει πάθει. Οι Σέρβοι έγραφαν για υποτροπή στον προσαγωγό. Είναι όμως σοβαρό; Πόσο θα μείνει εκτός δράσης; Θα ξεκουραστεί και θα προλάβει το ματς; Ποιος βάζει το χέρι του στη φωτιά; Το μόνο βέβαιο είναι ότι έχει υποστεί ένα νέο μυϊκό τραυματισμό. Ένας τέτοιος τον είχε αφήσει εκτός για κάποιες μέρες τον Αύγουστο.

Ο Ρότα, έχει ένα πρόβλημα στην ποδοκνημική από μία κλωτσιά. Η κατάστασή του είναι σίγουρα καλύτερη από αυτή των άλλων δύο. Μπορεί να χρειαστεί και μία και δύο μέρες ξεκούραση, αλλά αναμένεται να παίξει. Το έργο που θα έχει την Κυριακή, θα είναι το δυσκολότερο που θα έχει παίκτης της ΑΕΚ. Τον περιορισμό του Κωνσταντέλια.

Με τόσα πολλά προβλήματα, δε θα ήθελε κανένας να είναι στη θέση του Νίκολιτς. Να είναι λίγα 24ωρα πριν το παιχνίδι και να μην ξέρει αν θα έχει δεύτερο στόπερ, αν θα έχει δεύτερο επιθετικό στη διάθεσή του.

Αν ο Πιερό είναι γερός, θα παίξει αυτός και θα τραβήξει όλο το… κουπί. Το έχει ξανακάνει. Πίσω του υπάρχουν επιλογές πολλές. Μπορούν να παίξουν παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο Ζοάο Μάριο σα δεκάρι, ο Καλοσκάμης, ο Κοϊτά, ο Μαρίν, ο Μάνταλος, ή και ο Γκατσίνοβιτς. Λύσεις υπάρχουν.

Αν όμως δεν παίξει ο Μουκουντί, αρχίζουν τα ζόρια. Ο Νίκολιτς έχει δείξει ότι αν ένας παίκτης μπορεί να παίξει έστω και με ζόρι, θα τον βάλει. Το έκανε με τον Περέιρα που ήταν «σκασμένος» (και το «πλήρωσε»), το έκανε με τον Γιόβιτς στο ματς με τον Άρη Λεμεσού, το έκανε με τον Ζίνι. Δείχνει με τις επιλογές του και μόνο, ότι δεν τον νοιάζει το μεθαύριο, αλλά μόνο το σήμερα. Διαφορετικά θα είχε κάνει άλλη διαχείριση στους παίκτες του ρόστερ.

Επίσης, έχει δείξει ότι όταν κάποιον δεν τον υπολογίζει δεν τον βλέπει καν. Τον Χρυσόπουλο θα μπορούσε να τον βάλει εκτός από το ματς με το Αιγάλεω για λίγο στο ματς με τον Παναιτωλικό, ή με τον Πανσερραϊκό όπου το ματς ήταν στο 2-0 από το 27’. Δεν το έκανε και τώρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι τον «βλέπει».

Τι θα κάνει λοιπόν; Θα τον ρίξει στα «βαθιά» σε ένα πολύ δύσκολο και κομβικό ματς, το οποίο θα είναι το πρώτο του μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια από εκείνη τη συμμετοχή του στο ματς με τον Πανσερραϊκό για 45’ τη σεζόν 2023-2024, ή θα προχωρήσει σε αλχημεία βάζοντας τον Γκρούγιτς, ο οποίος δεν έχει παίξει ποτέ στην καριέρα του ως στόπερ; Μήπως θα επιλέξει αριστερό μπακ να παίξει ως αριστερό στόπερ δίπλα στον Βίντα;

Ότι και αν κάνει, η επιλογή του θα αποτελεί πολύ μεγάλο ρίσκο, αλλά μόνος του οδηγήθηκε μέχρι εδώ. Δεν «προστάτεψε» τον Μουκουντί που τον έβαζε σε όλα τα ματς και δεν απαίτησε απόκτηση στόπερ, με τη διοίκηση να τον αφήνει «ακάλυπτο».