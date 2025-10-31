Ο Πέτρος Μάνταλος δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό στην OPAP Arena (2/11, 21:00). Ο αρχηγός της Ένωσης αντίκρισε την τρίτη του κίτρινη κάρτα στο πρόσφατο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και, βάσει κανονισμών, έπρεπε να εκτίσει ποινή μίας αγωνιστικής σε ένα από τα επόμενα τέσσερα ματς. Η ΑΕΚ αποφάσισε να δηλώσει την τιμωρία του στον αγώνα με τους Αγρινιώτες.

Έτσι, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Μάνταλο, αλλά και αρκετούς ακόμη ποδοσφαιριστές. Εκτός παραμένει ο Ζίνι λόγω τραυματισμού, ο Ελίασον που υπεβλήθη σε επέμβαση στον μηνίσκο, καθώς και ο Γιόβιτς, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στις προπονήσεις μετά το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό. Ο Μουκουντί ακολουθεί ακόμα συντηρητικό πρόγραμμα και δύσκολα θα προλάβει να είναι διαθέσιμος.