Αν και με κορωνοϊό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει αλλάξει το πρόγραμμά του για το ταξίδι του στην Αίγυπτο. Μέχρι και χθες το βράδυ τουλάχιστον, ο σχεδιασμός παρέμενε ως έχει – μετά τα χθεσινά εγκαίνια της νέας πρόσοψης στο «Πεντάγωνο», άλλωστε, σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραστεί και θα μιλήσει, όπως προγραμματιζόταν, και στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ, στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.

Και, εκτός απροόπτου, αναμένεται αύριο, Παρασκευή, να ταξιδέψει στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, ως επικεφαλής της κυβερνητικής αποστολής για την ενθρόνιση του νέου καθηγουμένου της, του Αρχιεπισκόπου Συμεών. Ο Πρωθυπουργός θα παραμείνει στην Αίγυπτο, καθώς το Σάββατο θα παραστεί στα εγκαίνια του νέου (και συγκλονιστικά εντυπωσιακού) Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στο Κάιρο, για τα οποία δέχθηκε προσωπική πρόσκληση από τον αιγύπτιο πρόεδρο Αλ Σίσι. Εφόσον το πρόγραμμα δεν ανατραπεί, δεν αποκλείω να γίνει και κάποια σύντομη συνάντηση των δύο, στο περιθώριο των εκδηλώσεων.

Σήματα προσέγγισης στην τουρκική επέτειο

Η 102η επέτειος της ίδρυσης της Τουρκικής Δημοκρατίας από τον Κεμάλ Ατατούρκ γιορτάστηκε χθες και στην τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα, με τον Τσαγατάι Ερτσιγιές να στέλνει ενδιαφέροντα μηνύματα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στην ομιλία που έδωσε ενώπιον των καλεσμένων του. «Οι ομοιότητές μας είναι συχνά μεγαλύτερες από τις διαφορές μας» τόνισε ο τούρκος πρεσβευτής, καλώντας τις δύο χώρες να επιδείξουν πνεύμα συνεργασίας στη βάση του διεθνούς δικαίου και της νατοϊκής συμμαχίας.

Επικαλέστηκε μάλιστα και τη δήλωση του Χακάν Φιντάν ότι «η αιώνια ειρήνη μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας είναι εφικτή», για να τονίσει την πίστη του ότι «όλα τα εκκρεμή ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών μας μπορούν να επιλυθούν μέσω ειλικρινούς και ουσιαστικού διαλόγου» και με σεβασμό «στα νόμιμα και ζωτικά συμφέροντα» εκατέρωθεν.

Χαιρέτισε επίσης το γεγονός ότι τα τελευταία τρία χρόνια «έχουμε αναζωογονήσει τους διαύλους διαλόγου μας, έχουμε αυξήσει τις επαφές υψηλού επιπέδου, έχουμε πραγματοποιήσει αρκετές συναντήσεις και έχουμε ξεκινήσει κοινά έργα που ήδη παράγουν απτά αποτελέσματα». Τονίζοντας ότι «προσβλέπουμε στην υποδοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία για την επόμενη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας».

Στο Ακ Σαράι ο Βαρθολομαίος

Στην επίσημη δεξίωση του Ερντογάν για την εθνική γιορτή της Τουρκίας παρέστη χθες και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση του τούρκου προέδρου. Καθόλου παράξενο, καθώς ο Ερντογάν τον προσκαλεί σε κάθε επίσημη εκδήλωσή του. Τους είχαμε δει, μάλιστα, να κάθονται δίπλα δίπλα στο επίσημο τραπέζι της προεδρίας για το Ιφτάρ, μαζί και με τους υπόλοιπους ηγέτες των εκκλησιών στην Τουρκία.

Η μεγάλη γιορτή πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο στην Αγκυρα, όπου τον Πατριάρχη συνόδευσε και ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ. Νωρίτερα πριν μεταβεί στην Αγκυρα ο Βαρθολομαίος, μαζί και με τους υπόλοιπους θρησκευτικούς ηγέτες της Πόλης, επισκέφθηκε τη νομαρχία, προκειμένου να ευχηθεί για την εθνική επέτειο της Τουρκίας, κατά το πρωτόκολλο.

Ζητούν άμεσα τον «Φραπέ»

Στο τέλος της επόμενης εβδομάδας θα γίνει η επικαιροποίηση του καταλόγου μαρτύρων της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως σας είχα προαναγγείλει. Κατά τη συνεδρίαση επιβεβαιώθηκε, επίσης, το αίτημα της αντιπολίτευσης για αλλαγή της ιεραρχίας του καταλόγου, προκειμένου να κληθούν άμεσα ο «Φραπές» και η τρικαλινή αγρότισσα με τη Φεράρι. Το αίτημα κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος, εάν τους ασκηθούν διώξεις από τη Δικαιοσύνη, να επικαλεστούν τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για να μην καταθέσουν στην εξεταστική. Αυτό, δηλαδή, που είχε γίνει και στην περίπτωση του πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού στην εξεταστική των Τεμπών.

Ροντέο στη Βουλή

Ενας κακός χαμός έγινε στη Βουλή χθες, κατά τη συζήτηση άρσεων ασυλίας. Η Ολομέλεια ψήφισε υπέρ, κατ’ αρχάς, στη μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου η πρώην πολιτεύτρια του κόμματός της, Όλγα Δάλλα. Η ανακοίνωση του αποτελέσματος προκάλεσε αντιπαράθεση, με την Κωνσταντοπούλου να ζητάει τον λόγο από την προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη, κατηγορώντας για «ανίερη συμπαιγνία» με τη ΝΔ.

Από την άλλη, η Ολομέλεια απέρριψε αίτημα άρσης ασυλίας της Λιάνας Κανέλλη για μήνυση που κατέθεσε εναντίον της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με τη δεύτερη να αντιδρά κατηγορώντας την πρώτη, μεταξύ άλλων, ότι «έκανε καριέρα επί χούντας». Η Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στον Άδωνη Γεωργιάδη, χαρακτηρίζοντάς τον «ακροδεξιό» και «θαυμαστή του Γκέμπελς». Ο υπουργός Υγείας απάντησε πώς εάν ξαναπεί κάτι ανάλογο θα της κάνει μήνυση, χαρακτηρίζοντας την «υστερική», «απαίσιο πλάσμα» και την πιο «κακιά γυναίκα που έχει περάσει ποτέ από τη Βουλή».