«Χείμαρρος» ήταν μετά το τέλος του πρώτου «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» της στη σεζόν ο Λάκης Λαζόπουλος.

Ποτέ δεν ξεπερνιέται το άγχος της πρεμιέρας και νομίζω ότι «χειροτερεύω». Σήμερα ήμουν οριακά, έφερα γιατρό για την πίεση. Έχω γούρι για την εκπομπή, συγκεκριμένα παπούτσια. Θέλω να πατάω με έναν συγκεκριμένο τρόπο.

Από την αρχή που ξεκίνησα «Τσαντίρι» έπαιρνα αποσπάσματα από εκπομπές και όταν έβλεπαν ότι ο κόσμος γελάει, πήγαινε το ΕΣΡ και έδινε – με εντολή – πρόστιμα στους ανθρώπους αυτούς για να μην μπορούν να μιλήσουν. Το έκοψαν αυτό. Μετά ξεκίνησαν από τις κινηματογραφικές εταιρείες να μην δίνουν τα δικαιώματα να αλλάζουν τις ταινίες. Και αυτό είναι από τηλεφωνική εντολή πιστεύω. Ό,τι βλέπουν ότι μπορεί να κάνει τον κόσμο να γελάσει το απαγορεύουν και το λογοκρίνουν. Είσαι μέσα στο σπίτι σου σε κάνουν και τρέμεις. Το γέλιο είναι αυτό που ξυπνάει το μυαλό», είπε αρχικά.

«Η επικαιρότητα είναι πολύ έντονη και η συγκάλυψη είναι πολύ έντονη. Είναι τρομερά άδικο αυτό που γίνεται για τους ανθρώπους των Τεμπών. Δεν υπάρχει ούτε ένας που να μην ξέρει από την αρχή ότι τρέχουν να συγκαλύψουν. Νιώθουμε ότι εκεί υπάρχει «θέμα», γι΄αυτό και στηρίζουμε την υπόθεση των Τεμπών. Ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται πως δεν συμπαθεί τους ανθρώπους των Τεμπών, μιλούν με απαξίωση», συνέχισε.