Με έναν άκρως συγκινητικό τρόπο έκλεισε το πρώτο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» της φετινής σεζόν στο MEGA, καθώς ο Λάκης Λαζόπουλος αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του τεράστιο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική.

«Πολλά λόγια ακούστηκαν για το ποιοι πήγαν και ποιοι δεν πήγαν, αλλά στα νεκροταφεία δεν υπάρχουν διαχωρισμοί. Είναι πάρα πολύ βλακώδεις αυτές οι κουβέντες της αριστεράς», είπε ο Λάκης Λαζόπουλος, σχολιάζοντας με τον δικό του καυστικό αλλά ανθρώπινο τρόπο τις συζητήσεις γύρω από την κηδεία του «Νιόνιου».

Ακολούθησε ένα απόσπασμα από τον συγκλονιστικό επικήδειο του Αλκίνοου Ιωαννίδη, ενώ η εκπομπή ολοκληρώθηκε με δύο εμβληματικά τραγούδια του Σαββόπουλου, «Στη συγκέντρωση της ΕΦΕΕ» και «Ας αρχίσουν οι χοροί», μέσα σε ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Λάκης Λαζόπουλος καληνύχτισε το κοινό και ανανεώσε το ραντεβού για την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, οπότε θα προβληθεί το δεύτερο επεισόδιο του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ».