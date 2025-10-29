Στη σημερινή εκδήλωση στο Υπουργείο Άμυνας για τα εγκαίνια της νέας πρόσοψης του Πενταγώνου βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, παρά την προσβολή του από κορωνοϊό, θα απευθύνει κανονικά την ομιλία του. Το «παρών» δίνει επίσης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Η νέα βιοκλιματική πρόσοψη φέρει την καλλιτεχνική υπογραφή του διεθνούς φήμης γλύπτη και καθηγητή Κωνσταντίνου Βαρώτσου, ενώ υπό ανέγερση παραμένει το κτήριο Κυβερνοπολέμου.

Το έργο στο κεντρικό κτήριο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή της Πρωτεύουσας. Είναι ορατό σε όσους κινούνται στη Λεωφόρο Μεσογείων, μία από τις πλέον κεντρικές αρτηρίες της πόλης.

Δείτε εδώ live την τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτηρίου του Υπ. Εθνικής Άμυνας.