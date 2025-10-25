Πολυάσχολο φαίνεται πως ήταν προχθές το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καθώς, πέραν των συναντήσεων που είχε ο Νίκος Δένδιας με τον Χάρη Δούκα και τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τον Άγνωστο Στρατιώτη, είχε και μια συνάντηση που δείχνει πως υπάρχουν διεργασίες και σε στρατιωτικό επίπεδο μεταξύ της Αθήνας και της Βεγγάζης.

Ο γιος του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, ο Χαλέντ Χαφτάρ, που είναι και επικεφαλής πλέον των Ενόπλων Δυνάμεων της Ανατολικής Λιβύης, πραγματοποίησε μια άκρως μυστική αποστολή στην Αθήνα για διαβουλεύσεις με τον παλαιό γνώριμο του πατέρα του, από την περίοδο που ο Δένδιας βρισκόταν στο υπουργείο Εξωτερικών και είχαν ανοίξει οι δίαυλοι μεταξύ Αθήνας και Βεγγάζης.

Η συνάντηση φαίνεται πως θα κρατιόταν μυστική αν δεν διέρρεε η πληροφορία και σχετική φωτογραφία σε λιβυκά ΜΜΕ, στα οποία λακωνικά αναφέρεται: «Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA) Χαλέντ Χαφτάρ συναντήθηκε με τον έλληνα υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αθήνα». Επισημαίνω, πάντως, πως ο Χαλέντ Χαφτάρ διατηρεί καλές σχέσεις και με τον αρχηγό του Στρατού Ξηράς της Τουρκίας, από τον οποίο έχει προσκληθεί αρκετές φορές στην Άγκυρα.

Ο νέος κατάλογος μαρτύρων

Σε δύο εβδομάδες πρέπει να αναμένουμε, μου λένε οι κοινοβουλευτικές πηγές μου, την ανανέωση του καταλόγου των μαρτύρων που θα κληθούν ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τότε αναμένεται να κλείσει, άλλωστε, ο κύκλος των υπουργών που θα καταθέσουν. Εκτός απροόπτου πάντα, αφού, όπως είδαμε ήδη με τη σχεδόν 9 ωρών κατάθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, η εξέταση ενός μάρτυρα μπορεί να κρατήσει τόσο, που να χρειαστεί να αναπροσαρμοστεί το πρόγραμμα γύρω της.

Θυμίζω ότι οι υπουργοί και υφυπουργοί που θα κληθούν στην πρώτη φάση της Εξεταστικής είναι ο Κώστας Τσιάρας, ο Γιάννης Τσακίρης, ο Γιώργος Γεωργαντάς, ο Σπήλιος Λιβανός, ο Λευτέρης Αυγενάκης και ο Μάκης Βορίδης. Προεξοφλώ ότι το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί ειδικά στους δύο τελευταίους, ενώ αναμένεται να ζητηθεί και τουλάχιστον μία κατ’ αντιπαράσταση εξέταση του Βορίδη με τον Γρηγόρη Βάρρα (που μαντεύω πως δεν θα γίνει δεκτή). Στους μάρτυρες που θα προστεθούν, όμως, το μεγάλο θέμα είναι ένα και λέγεται… «Φραπές».

Με τον «Φραπέ» ή απέναντί του;

Η αντιπολίτευση απαιτεί για τον «Φραπέ» να κληθεί να καταθέσει. Ο ίδιος διαλαλεί, επίσης, την απαίτησή του να πάει στην Εξεταστική να απαντήσει σε όλα. Η ΝΔ, διά του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει δεσμευτεί ότι η Εξεταστική θα τον καλέσει, μαζί με όποιον άλλον ζητήσει η αντιπολίτευση. Όμως, μετά την κατάθεση – ποταμό της Τυχεροπούλου, όχι μόνο με όσα συγκεκριμένα ανέφερε (περί απειλών, τηλεφωνημάτων στο σπίτι της, υπόμνησης των διαλόγων περί δολοφονίας της κ.λπ.) αλλά και με την όλη εμφάνισή της, υπάρχουν κάποιοι μέσα στο κυβερνών κόμμα που ζητούν επισταμένως να τραβηχτεί μια «κόκκινη γραμμή» μεταξύ της ΝΔ και του «Φραπέ».

Ειδικά, θα πω, κάποιοι βουλευτές από την περιφέρεια που εισπράττουν άμεσα τον θυμό των ψηφοφόρων με όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας (αν έκανα λογοπαίγνια, θα έγραφα ότι «φραπεμπολούν»). Σε αντίθεση με κάποιους άλλους κομματικούς, πολύ σκληρούς, που δεν θεωρούν πρόβλημα το να υιοθετήσουν τα επιχειρήματα του «Φραπέ» προκειμένου να πλήξουν την αξιοπιστία όσων καταγγέλλει η Τυχεροπούλου. Το πού θα ισορροπήσει η μπίλια ανάμεσα σε αυτές τις δύο απόψεις, νομίζω μόνο στην πράξη θα φανεί…

Δικάζοντας το φάντασμα της Intellexa

Κάτι παράδοξα που γίνονται ώρες ώρες… Την ώρα που δικάζονται τέσσερις ιδιώτες στην Ελλάδα σαν νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας που πούλαγε το Predator, η ίδια η εταιρεία εμφανίζεται στο ΓΕΜΗ ως περίπου αόρατη και ακέφαλη. Στην Intellexa αναφέρομαι, η οποία εμμέσως «δικάζεται» αυτές τις μέρες στη δίκη για τις υποκλοπές με το παράνομο λογισμικό, με κατηγορουμένους (θυμίζω) για το πλημμέλημα της παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών τούς Γιάννη Λαβράνο, Φέλιξ Μπίτζιο, Ταλ Ντιλιάν και Σάρα Χάμου, τους μετόχους της.

Παρ’ όλα αυτά, όμως, η εταιρεία αυτή τη στιγμή στη χώρα υπάρχει περίπου ως φάντασμα. Υπάρχει μεν, αλλά χωρίς γραφεία, διαχειριστές και νόμιμους εκπροσώπους, με τους… ιθύνοντες να έχουν προφανώς επιλέξει να τη συντηρούν μεν (αφού δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση), αλλά η όποια πραγματική λειτουργία της να συνεχίζεται μόνο εκτός συνόρων. Σύμφωνα με τη νέα καταχώριση στο ΓΕΜΗ, η ΑΕ «με την επωνυμία INTELLEXA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με αριθμό ΓΕΜΗ 154460701000» τίθεται «σε αναστολή καταχώρισης».

Όπως σημειώνεται, οι υπεύθυνοι της εταιρείας με σχετική ειδοποίηση στις 3/10/2025 ενημερώθηκαν ότι «από τον έλεγχο των στοιχείων και πράξεων που έχουν καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ προκύπτει ότι η εταιρεία με την επωνυμία INTELLEXA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με αριθμό ΓΕΜΗ 154460701000 δεν έχει εκπληρώσει την κάτωθι υποχρέωσή της: παραμένει χωρίς νόμιμη διοίκηση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες».

Δεδομένου ότι «παρήλθαν οι δέκα εργάσιμες ημέρες χωρίς να προβείτε στις αναγκαίες καταχωρίσεις ούτε να απευθυνθείτε με αίτηση στην ΥΓΕΜΗ προκειμένου να εκθέσετε τους λόγους για τους οποίους η εταιρεία δεν πρέπει να τεθεί σε αναστολή καταχώρισης, η εταιρεία με την επωνυμία INTELLEXA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με αριθμό ΓΕΜΗ 154460701000 τέθηκε σε αναστολή καταχώρισης αυτόματα», για όσο διάστημα δεν εκπληρώνει τις σχετικές υποχρεώσεις της.

«Δις λεχώνα»

Μιας και έπιασα τα σχετικά, για τη συνέχιση της δίκης και την κατάθεση του πρώτου μάρτυρα υποστήριξης κατηγορίας, του Νίκου Ανδρουλάκη, είχατε ενημερωθεί από το αναλυτικό ρεπορτάζ των «ΝΕΩΝ». Τα δικαστήρια, όμως, έχουν ενίοτε και τις κάπως… κωμικές στιγμές τους. Όταν πήρε τον λόγο η συνήγορος της κατηγορουμένης Σάρας Χάμου για να θέσει ερωτήματα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ως επιχείρημα υπεράσπισης της πελάτισσάς της ότι την περίοδο που ο Ανδρουλάκης έλαβε το «μολυσμένο» με το Predator μήνυμα ήταν «δις λεχώνα» (το μεταφέρω αυτολεξεί).

Αρκεί να σας πω ότι η συγκεκριμένη αναφορά έσπασε κάπως τη φορτισμένη ατμόσφαιρα στην αίθουσα και ο Ανδρουλάκης, έπειτα από μερικά δευτερόλεπτα εμφανούς απορίας, της απάντησε χαμογελαστά, αλλά ευγενικά, «εντάξει, τώρα ήρθαμε εδώ να μιλήσουμε σοβαρά».

Και ο Μερτς στην Άγκυρα για SAFE και Eurofighter

Επιβεβαιώθηκε χθες και επισήμως από την Καγκελαρία η αναμενόμενη επίσκεψη του Φρίντριχ Μερτς στην Άγκυρα, όπου θα συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις 30 Οκτωβρίου. Η ατζέντα θα είναι «εφ’ όλης της ύλης», σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα. Εξωτερική πολιτική, διπλωματία, Μεταναστευτικό, ασφάλεια. Και εξοπλιστικά, θα προσθέσω εγώ. Διότι – θυμίζω – η Γερμανία αναμένεται να συνυπογράψει οποιαδήποτε συμφωνία αγοράς Eurofighter από την Άγκυρα, ως χώρα – μέλος της κατασκευάστριας κοινοπραξίας, ενώ στηρίζει και τις συνέργειες της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας σε ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ReArm Europe και το SAFE.

Σε αυτά τα θέματα, λοιπόν, περιμένω να βγάλει ειδήσεις το τετ α τετ Ερντογάν και Μερτς. Διόλου τυχαία, μιλώντας για το ταξίδι του καγκελαρίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σεμπάστιαν Χίλε τόνισε πως «η Τουρκία είναι στρατηγικά σημαντικός εταίρος στο ΝΑΤΟ», ενώ εκεί επικεντρώθηκε και ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, στην επίσκεψη που είχε κάνει στην τουρκική πρωτεύουσα την προηγούμενη εβδομάδα, προετοιμάζοντας το έδαφος για την άφιξη του Μερτς.