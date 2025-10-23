Διαδοχικές συναντήσεις είχε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Όπως ανακοινώθηκε, αντικείμενο των συναντήσεων αποτέλεσε ο καλύτερος συντονισμός των κατά τον νόμο αρμοδιοτήτων του Δήμου Αθηναίων και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Καλή τους τύχη»

Είχε προηγηθεί ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για τη συνάντησή του με τον κ. Δένδια. Σε αυτήν ανέφερε:

Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση.

Καλή τους τύχη.

H τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη τέθηκε σε ισχύ από χθες μετά την ψήφισή της στη Βουλή,. Προηγήθηκε ονομαστική ψηφοφορία κατόπιν αιτήματος από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ. Συνολικά στην διαδικασία συμμετείχαν 293 βουλευτές, «υπέρ» της ρύθμισης ψήφισαν οι 156 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και οι 3 ανεξάρτητοι Χ. Κατσιβαρδάς, Μ. Ασπιώτης και Κ. Φλώρος. Σύσσωμη η αντιπολίτευση καταψήφισε εκτός 4 βουλευτών οι οποίοι απουσίαζαν.

Τι προβλέπει η τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Η τροπολογία δύο άρθρων που κατατέθηκε στη Βουλή και υπογράφεται από 7 υπουργούς, ανάμεσα στους οποίους και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προβλέπει τη δημιουργία «υγειονονομικής ζώνης» στην Πλατεία Συντάγματος προκειμένου να απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή έκφραση κοινωνικής διαμαρτυρίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της τροπολογίας αλλά και από την ερμηνεία που δίνεται από στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με την διάταξη εισάγονται απαγορεύσεις ως προς χρήση του χώρου μπροστά από του Αγνώστου Στρατιώτη, απέναντι από Πλατεία Συντάγματος Αθήνα (κατάληψη επιφάνειας, αλλοίωση του χώρου κ.λπ.) και προσδιορίζονται οι ποινές (φυλάκιση και χρηματική) που επιβάλλονται όσους παραβιάζουν τις εν λόγω απαγορεύσεις.

Συγκεκριμένα, η τροπολογία αναφέρει τα εξής: “Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας τυχόν παραβίαση της ανωτέρω διάταξης τιμωρείται, σύμφωνα με την παρ.2, με φυλάκιση μέχρι ένα (1) έτος ή με χρηματική ποινή, υπό την προϋπόθεση πάντως ότι δεν προβλέπεται βαρύτερη κύρωση με άλλη διάταξη.

Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 409 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης ποινικής διαταγής ενώ στην περίπτωση επιβολής ποινής φυλάκισης, η ποινή μετατρέπεται σε παροχή κοινωφελούς εργασίας”.

Όσον αφορά την διαμοίραση αρμοδιοτήτων ανά υπουργείο η τροπολογία προβλέπει ότι: η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίζεται με την τήρηση της δημόσιας τάξης και των απαγορεύσεων. Όσον αφορά το υπουργείο Άμυνας θα είναι υπεύθυνο για την «συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη του Μνημείου». Μάλιστα, ερωτήματα προκαλεί η δυνατότητα που παρέχεται στο ΥΠΕΘΑ να αναθέσει το συγκεκριμένο έργο μέσω σύμβασης.

Σχετικά με τα χρηματικά πρόστιμα που θα επιβληθούν σε περιπτώσεις παραβίασης των απαγορεύσεων, σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, θα αποδίδονται στην Εφορία αλλά και το Μετοχικό Ταμείο Στρατού.

Η τροπολογία συνοδεύεται από τοπογραφικό παράρτημα που προσδιορίζει τον χώρο του μνημείου με τρόπο τέτοιο που καλύπτει ότιδήποτε υπάρχει μεταξύ της λεωφόρου Αμαλίας και του κτιρίου της Βουλής.