Ως μια δοκιμή αντιδράσεων από την Τουρκία και μια εναλλακτική αφετηρία των εργασιών για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ θα μπορούσε να εξεταστεί η έναρξη εργασιών μέτρησης για την πόντιση τηλεπικοινωνιακού καλωδίου από το πλοίο υπό γαλλική σημαία «Ile de Bréhat», νοτίως της Κύπρου.

Η Λευκωσία δέσμευσε μια περιοχή για τις μετρήσεις που θα κάνει το συγκεκριμένο πλοίο από τις 22 Οκτωβρίου μέχρι και τις 3 Νοεμβρίου, προκαλώντας την αντίδραση της Τουρκίας, η οποία προχώρησε στην έκδοση αντι-ΝAVTEX, ισχυριζόμενη πως μέρος της περιοχής που έχει δεσμεύσει η Κύπρος βρίσκεται μέσα σε περιοχή δικής της δικαιοδοσίας για την έκδοση οδηγιών προς ναυτιλλομένους.

Σύμφωνα με αρμόδια πηγή στη Λευκωσία που ρωτήθηκε από «ΤΑ ΝΕΑ», προς το παρόν το γαλλικό πλοίο συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του και η Τουρκία πέραν της αντι-ΝAVTEX δεν έχει στείλει κάποιο πολεμικό πλοίο για να το παρεμποδίσει. Σύμφωνα με πληροφορίες ένα από τα projects που «τρέχουν» στην περιοχή και μπορούν κάλλιστα να θεωρηθούν και ως μια δοκιμή για τις αντιδράσεις της Τουρκίας, καθώς θα ποντιστεί σχεδόν στην ίδια περιοχή με τον GSI, είναι εκείνο που θα διασυνδέσει με οπτική ίνα το Ισραήλ με την Κύπρο και την Ελλάδα και ακούει στο όνομα «Ανδρομέδα». Και αυτό θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2026, όπως και το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης ανάμεσα σε αυτές τις τρεις χώρες.

Πάντως, με τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο της Nexans να βάζει τέλος στα σενάρια αμφισβήτησης γύρω από την πορεία του έργου του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, τονίζοντας πως «το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν υπάρχει σχέδιο Β, μόνο σχέδιο Α – να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τον πελάτη μας για να το παραδώσουμε», Αθήνα και Λευκωσία φαίνεται να συντονίζουν τα βήματά τους για τη συνέχιση του έργου και επί του πεδίου. Επισημαίνεται πως οι μετρήσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025, ώστε μέσα στο 2026 να ξεκινήσει η πόντιση του καλωδίου, ενώ στις 12 Νοεμβρίου οι υπουργοί Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου, Σταύρος Παπασταύρου και Γιώργος Παπαναστασίου, αντίστοιχα, αναμένεται να έχουν νέα συνάντηση για τον GSI, μετά την πρόσκληση του αρμόδιου επιτρόπου Νταν Γιόργκενσεν.

Πάντως προς το παρόν από ελληνικής πλευράς δεν έχει εκδοθεί κάποια ΝAVTEX σχετικά με το συγκεκριμένο εγχείρημα και τα πλοία «Ievoli Relume» και «NG Worker» που είχε μισθώσει η γαλλική Nexans είναι το πρώτο στη Βόρεια Θάλασσα και το δεύτερο νότια της Σικελίας.

Υπενθυμίζεται, ωστόσο, πως στην πρόσφατη άσκηση «Παρμενίων», οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν σενάρια προστασίας πλοίου πόντισης καλωδίου ανατολικά της Κάσου και της Καρπάθου.