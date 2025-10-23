Η είδηση έχει να κάνει με τα διαλαμβανόμενα σχετικά με το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη και τη διαχείριση (όπως και τη μεταχείρισή του), είναι απολύτως διασταυρωμένη, και ως εκ τούτου φέρει τη σφραγίδα της εγκυρότητος: με δαπάνες της Προεδρίας της Δημοκρατίας αντικαθίστανται τα φυλάκια των ευζώνων, που φρουρούν το μνημείο, με καινούργια φυλάκια, κατασκευασμένα από πυρίμαχο υλικό!

Τα καινούργια φυλάκια είναι και αυτά κατασκευασμένα από ξύλο, ωστόσο το ξύλο αυτό είναι εμποτισμένο με ειδικές πυρίμαχες ύλες, οι οποίες τα καθιστούν άκαυστα. Συνολικά, η προμήθεια αφορά επτά φυλάκια, όσα και αυτά που υπάρχουν σήμερα (τρία στον Αγνωστο Στρατιώτη – δύο των φρουρών ευζώνων και ένα του επιβλέποντος τον χώρο λοχία –, τρία στο Προεδρικό Μέγαρο και ένα στην είσοδο της Προεδρικής Φρουράς επί της Ηρώδου του Αττικού).

Εύγε, έχω να πω στον Πρόεδρο Τασούλα. Τουλάχιστον δι’ αυτού του τρόπου θα αποφύγουμε στο μέλλον αποκρουστικά φαινόμενα, όπως αυτά που ζήσαμε την περίοδο των «αγανακτισμένων», όταν άθλιοι τύποι έφτασαν στο σημείο να προπηλακίσουν τους εύζωνες και να πυρπολήσουν τα φυλάκιά τους. Ντροπής πράγματα…

Ο Άδωνις παίρνει (;) το «όπλο» του

Ο Άδωνις απέφυγε να εμφανιστεί χθες σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα. Αφησε όλο το «χαρτί» να το πάρει ο πρόεδρος Κυριάκος – ειδικά για το εσωκυβερνητικό ματς με το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη. Από σήμερα, όμως, είναι ελεύθερος. Και κάτι μου λέει ότι δεν θα είναι τόσο αβρός με τον υπουργό Εθνικής Αμυνας Ν. Δένδια όσο εμφανίστηκε χθες το πρωί ο Πρωθυπουργός στον Σκάι, στην εκπομπή του Α. Πορτοσάλτε. Κάτι δε μου λέει ότι σε καμιά εβδομάδα, δέκα ημέρες, παίζει να εγκαλέσει τον Δένδια που «ενώ το υπουργείο του έχει αναλάβει τη διαχείριση του μνημείου, η κατάσταση που παρουσιάζει (το μνημείο) είναι χειρότερη από πριν».

Επίσης, αν κατάλαβα σωστά, συνομιλώντας με έναν συνεργάτη του, τη Δευτέρα το απόγευμα, να μην τον περιμένουν στο υπουργείο Αμυνας, στα εγκαίνια της ανακαινισμένης όψης του Πενταγώνου. Δεν θα παραστεί. Εχει «ανειλημμένες υποχρεώσεις», αλλά ο συνεργάτης δεν μου διευκρίνισε αν οι «υποχρεώσεις» αυτές αφορούν την παρουσίαση κάποιου βιβλίου με την καταγραφή των πεπραγμένων στον «πόλεμο» που διεξάγει τα τελευταία δύο χρόνια στο ΕΣΥ…

Θα το μάθουμε πάντως…

Η προειδοποίηση του Κυριάκου

Οπως προαναφέρω, ο πρόεδρος Κυριάκος έριξε τους τόνους στα… τάρταρα για το «Θέμα Δένδια» κατά τη χθεσινή συνέντευξή του στον Πορτοσάλτε – την οποία, ειρήσθω εν παρόδω, παρακολούθησα εξ ολοκλήρου. Πολλοί έμειναν στην επισήμανση του Πρωθυπουργού ότι είχε συνομιλήσει για την τροπολογία με τον κ. Δένδια πριν την καταθέσει, και «δεν είχε αντίρρηση».

Εμειναν στο προφανές. Τους διέφυγε μια άλλη φράση του Πρωθυπουργού, που εγώ τη «διάβασα» ως προειδοποίηση, και μάλιστα αυστηρή, προς τον κ. Δένδια. Είπε, συγκεκριμένα, ο πρόεδρος Κυριάκος: «Υποχρέωση του υπουργείου και αυτό που αναμένω είναι να έρθει σύντομα με μία πρόταση ανάδειξης του μνημείου, που μπορεί να είναι και μία ευκαιρία ευρύτερης συνεννόησης».

Τουτέστιν, ωραία τα είπες στη δήλωσή σου, κύριε Δένδια, αλλά από βδομάδα φέρε μας την πρόταση για το τι θα κάνεις με το μνημείο. Κι αφού μας λες κάτι πολύ ωραία, ότι το μνημείο δεν πρέπει να διχάζει αλλά να ενώνει, μερίμνησε, για το καλό σου, η πρόταση που θα φέρεις να αποδειχθεί «ευκαιρία ευρύτερης συνεννόησης».

Ωχ!

Σεβασμός αγνοείται

Με αφορμή όμως όσα διημείφθησαν στη Βουλή κατά την εντελώς άκυρη και αχρείαστη αυτή συζήτηση για το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη, φίλος αναγνώστης με προέτρεψε να αναζητήσω έναν (σχετικό) στίχο του σατιρικού ποιητή Γεώργιου Σουρή. Ο Σουρής, ο οποίος γεννήθηκε το 1858 και απεβίωσε το 1919, εξέδιδε μια εφημερίδα την οποία ονόμαζε «Ρωμηός», στην οποία δημοσίευε δικά του σατιρικά σχόλια και ποιήματα πλήρη καυστικού χιούμορ για την πολιτική και κοινωνική ζωή της εποχής του. Σε ένα λοιπόν δίστιχό του αναφέρει τα ακόλουθα:

Ο Ελληνας δύο δίκαια ασκεί πανελευθέρως, συνέρχεσθαί τε και ουρείν εις όποιο θέλει μέρος!

Τι ήθελε να καυτηριάσει ο ποιητής (στα τέλη του 19ου αιώνα, δε); Την έλλειψη σεβασμού των κοινών χώρων, όπου το δικαίωμα στην ελευθερία της συνάθροισης «μπερδευόταν» με τη θεωρούμενη τότε ως δικαίωμα «ελευθερία» της ούρησης σε δημόσιους χώρους!!

Κάντε εσείς, τώρα, τις όποιες αναγωγές θέλετε σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν στον Αγνωστο Στρατιώτη. Και δεν εννοώ μόνο τις καθημερινές συγκεντρώσεις των «αλληλέγγυων», βέβαια…

«Το αδιέξοδο της χώρας»

Ο Ε. Βενιζέλος που δημιουργεί πολιτικούς όρους και προκαλεί αναταραχή. «Η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη», είπε πριν από μία εβδομάδα στην ΕΡΤ και έκτοτε όλοι ασχολούνται με το… «διακυβερνήσιμη». Πόσο είναι, πόσο δεν είναι, κι αν δεν είναι, είναι λίγο ή είναι εντελώς μη διακυβερνήσιμη; Υποθέτω ότι θα τη δώσει την απάντηση απόψε, στις 18.00, στο ξενοδοχείο King George, στη διάρκεια εκδήλωσης με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις». Ο Στράτος Φαναράς θα επενδύσει την εκδήλωση με ειδική έρευνα και προφανώς θα ισχυροποιήσει την εκτίμηση Βενιζέλου ότι «η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη», το οποίο θεωρώ πως είναι η πιο ευθεία βολή που έχει δεχθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη τους τελευταίους αρκετούς μήνες. Διότι δεν το εκτιμάει και το λέει ο τυχαίος ένας βουλευτής ή πολιτευτής της αντιπολίτευσης: το διαπίστωσε και το δηλώνει, με το κύρος, την εμπειρία και τη σοφία πλέον που απέκτησε στη φάση της «μεταπολιτικής» που βιώνει, ο σοβαρότερος εκτός Βουλής πολιτικός που είχε η χώρα τα τελευταία χρόνια. Και, όσο να πεις, αυτό μετράει πολλαπλασιαστικά για τον μέσο ψηφοφόρο…

Κάνει λάθη ο Πρωθυπουργός;

Χθες πάντως ο πρόεδρος Κυριάκος υπεραμύνθηκε της σταθερότητας της κυβέρνησής του και, σαν να απαντούσε στα περί «μη κυβερνήσιμης χώρας» του Ευάγγελου Βενιζέλου, είπε αναφορικά με τις επιλογές του: «Δεν θα χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο, αλλά δεν κάνω και πίσω μπροστά σε επιλογές για τις οποίες μας εμπιστεύτηκε ο ελληνικός λαός. Δεν κάνω ποτέ πίσω, αν κάνω κάποιο λάθος θα το αναγνωρίσω και ακούω πάντα με προσοχή τους πολιτικούς μου αντιπάλους».

Κάνει λάθη ο πρόεδρος Κυριάκος; Εγώ δεν θυμάμαι κανένα, για να είμαι ειλικρινής. Ισως γιατί δεν θυμάμαι να τον έχω καταλάβει να ακούει, «με προσοχή» μάλιστα, τους πολιτικούς του αντιπάλους. Τι τον έπιασε χθες το πρωί, ειλικρινά αναρωτιέμαι…

Εκλογικό μπαράζ ή συνεργασία

Το άλλο που είπε και το οποίο χρήζει μιας περαιτέρω ανάλυσης είναι η διπλή δήλωσή του ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τον εκλογικό νόμο και δεν θα οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές. Το δεύτερο το καταλαβαίνω. Αν πρόκειται να αιφνιδιάσεις με πρόωρες εκλογές, προφανώς δεν θα το προαναγγείλεις. Εχει όμως αξία ό,τι είπε για να απορρίψει τα σενάρια περί αλλαγής του εκλογικού νόμου: «Στις εκλογές του 2023 περάσαμε μέσα από τη βάσανο των διπλών εκλογών. Δεν συζητώ αλλαγή του εκλογικού νόμου».

Μάλιστα! Αλλά, είτε αλλάξει τον εκλογικό νόμο είτε όχι, και σε δεύτερες εκλογές θα πάμε, και σε τρίτες, από τη στιγμή που δεν προβλέπεται αυτοδυναμία, «ούτε με σφαίρες» που λένε. Ολο το προηγούμενο θα είχε νόημα αν έλεγε ορθά κοφτά ότι «κοιτάξτε, αν δεν πετύχω αυτοδυναμία, δεσμεύομαι ότι δεν θα σύρω τη χώρα σε συνεχείς εκλογές μέχρι να τα καταφέρω. Θα επιδιώξω συναινέσεις για κυβέρνηση συνεργασίας».

Δεν το είπε. Είπε τα προηγούμενα, που δεν έχουν την παραμικρή αξία…