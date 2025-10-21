Υπάρχουν κάποιες συμπτώσεις που δεν γίνεται να τις αγνοήσεις. Αναλαμβάνει – προ καιρού – ο Κόντης προπονητής στον Παναθηναϊκό και αμέσως αφήνει αιχμές για τη φυσική κατάσταση. Κοινώς, διαρρέεται αρμοδίως πως οι τραυματισμοί και οι κράμπες προκύπτουν επειδή ο Βιτόρια και το τιμ του δεν έκαναν την καλύτερη δυνατή δουλειά το περασμένο καλοκαίρι. Και προχθές, έστω κι αν αργότερα έγινε προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι και να καλυφθεί το θέμα, ο Χιμένεθ στον Αρη εξέφρασε απορία με το παροιμιώδες «τι έκαναν με τον άλλο προπονητή»;

Κι όμως, τίποτα δεν μπορεί να μείνει χωρίς απάντηση. Δίχως εξήγηση. Τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Αρης έδωσαν προκριματικά παιχνίδια μεσούντος του θέρους, άρχισαν νωρίς στη σεζόν τους αγώνες τους και είναι λογικό πως δεν ετοιμάστηκαν όπως θα έπρεπε. Οχι, δεν αποτελεί αυτό δικαιολογία σε ό,τι αφορά στο πώς έχτισαν τα σύνολα ο Βιτόρια και ο Ουζουνίδης, είναι όμως απτή πραγματικότητα. Και το πλάνο λέει πως όλοι οι τεχνικοί κατά τη διάρκεια της σεζόν θα επιχειρήσουν να φτιάξουν, να βελτιώσουν τα κακώς κείμενα. Γίνεται; Δύσκολο. ‘Η αν προτιμά κάποιος, απαιτείται μαστοριά μεγάλη από τους υπεύθυνους.

Να πάμε και στην ΑΕΚ; Τι βλέπουμε, αλήθεια; Τον Νίκολιτς να διαφοροποιεί συνεχώς το σχήμα, να επιλέγει νέους σχηματισμούς και αυτό συμβαίνει μέσα στο πρωτάθλημα και όχι όταν μοντάρεται η ομάδα. Μάλιστα, ο σέρβος προπονητής πασχίζει να εντάξει στη βασική ομάδα ποδοσφαιριστές που γνωρίζει καλά, εν προκειμένω τους Γκρούγιτς και Γιόβιτς κι ας είναι καταφανώς ανέτοιμοι. Θέλει να φορμαριστούν ο Νίκολιτς. Αλλά όλη αυτή η διαδικασία έχει το μεγάλο κόστος της. Μένει πίσω η ΑΕΚ. ‘Η κάνουν γκέλες οι άλλες ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις το καλοκαίρι και ενώ το πάρε – δώσε των μεταγραφών βρίσκεται στο φόρτε του.

Θέλετε κι άλλο παράδειγμα; Ο Μεϊτέ δείχνει ανεβασμένος τούτη τη σεζόν και η εικόνα του διαφέρει κατά πολύ σε σύγκριση με όσα έδειξε από τον Ιανουάριο και έως το φινάλε του περασμένου πρωταθλήματος. Επέστρεψε τον χειμώνα στην Τούμπα και ήταν τότε παντελώς εκτός ρυθμού. Τώρα, με προετοιμασία και ματς στα πόδια του, προσφέρει πολλά παραπάνω στον Λουτσέσκου και κερδίζει την εμπιστοσύνη του προπονητή.

Με λίγα λόγια: τίποτα δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται. Δεν είναι μάγοι οι άνθρωποι των πάγκων. Κάνουν τα σοβαρά τους σφάλματα. Αλλά ενίοτε, πίσω από τις αποφάσεις τους κρύβεται το «γιατί» συμβαίνουν όλα αυτά.