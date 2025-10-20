Ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, Νίκος Τζουάννης και ο ρεπόρτερ του Άρη, Νίκος Παπαδόπουλος, ανέλυσαν το ντέρμπι Άρης-Παναθηναϊκός που έληξε ισόπαλο 1-1 για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ρεπορτάζ Παναθηναϊκού

To Τριφύλλι μπήκε πιο δυνατά στον αγώνα και μάλιστα σκόραρε με τον Σφιντέρσκι στο 3ο λεπτό, όμως ήταν λες και αυτό το γκολ «εξαφάνισε» τον Παναθηναϊκό και «εμφάνισε» τον Άρη από το γήπεδο μέχρι την στιγμή της ισοφάρισης με το γκολ του Δώνη. Το λάθος του Ντραγκόφσκι στέρησε ακόμα ένα τρίποντο στους Πράσινους, ενώ αυτός που τον «πλήγωσε» είναι ακόμα ένα παιδί που έχει βρεθεί στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, από μία οικογένεια που το όνομά της είναι γνωστό στο κόσμο του Τριφυλλιού. Κανένα παράπονο από την διαητησία, όμως η φάση με τον Γερεμέγεφ έπρεπε να δοθεί φάουλ.

Ρεπορτάζ Άρη

Ο Μανόλο Χιμένεθ προσπάθησε να παίξει σε σχήμα «ρόμβου» όμως η αμυντική αδράνεια των δύο σέντερ μπακ του στην κάθετη του Καλάμπρια κόστισαν στην ομάδα καθώς ο Σφιντέρσκι βρήκε δίχτυα όμως από εκεί πήρε τον έλεγχο του αγώνα. Η επιλογή «αιφνιδίασε» τον Κόντη, όμως φάνηκε η απουσία ενός παίκτη τύπου Μάνου Γκαρθία, σε όλη τη διάρκεια του ματς. Ο Δώνης σκόραρε στη πρώτη του επίσημη εμφάνιση του για τον Άρη, βάζοντας το πρώτο γκολ Έλληνα ποδοσφαιριστή για τους «Θεσσαλονικείς» μετά από 522 μέρες. Μόνο για μια φάση διαμαρτυρήθηκε σε όλο το ματς, στη φάση του γκολ του Σφιντέρσκι.