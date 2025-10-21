Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος διαζυγίου ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (21/10), καθώς ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Γιάννη Παπαδημητρίου.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

“Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιάννη Παπαδημητρίου.

Στα 2,5 χρόνια της θητείας του στη θέση του τεχνικού διευθυντή εργάστηκε με ζήλο, έχοντας σταθερή κατεύθυνση την ενίσχυση του συλλόγου σε όλα τα επίπεδα, με γνώμονα τα συμφέροντα της ομάδας. Επί των ημερών του το Τριφύλλι κατέκτησε ένα Κύπελλο Ελλάδας το 2024, και παράλληλα η ομάδα επανήλθε σε σταθερή βάση στο ευρωπαϊκό προσκήνιο.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εύχεται κάθε επιτυχία στον Γιάννη Παπαδημητρίου στο επόμενο βήμα του.”