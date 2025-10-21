Δεν ασχολείται με την προοπτική δημιουργίας ενός κόμματος από τον Τσίπρα ο Αλέκος Αλαβάνος γιατί ασχολείται «με σοβαρές υποθέσεις». Μπορεί να τα λέει αυτά ο κάποτε πολιτικός πατέρας του ιδρυτή του ΣΥΡΙΖΑ γιατί ήδη από το 2017 δήλωνε «κι ο Χριστός έκανε μαθητή του τον Ιούδα» όταν τον ρωτούσαν για τον διάδοχό του στην ηγεσία του Συνασπισμού. Βέβαια, οι δηλώσεις μετανοίας που έχει κάνει κατά καιρούς δεν αναιρούν τις συνέπειες που είχε για τη χώρα η λάθος επιλογή του το μακρινό 2008.

Επισημάνσεις

«Οι επισημάνσεις του κ. Καραμανλή ότι “οδεύουμε προς μείζονα θεσμική κρίση”, “βαδίζουμε ολοταχώς σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους”, “η ιστορία μας διδάσκει ότι τέτοιου είδους κρίσεις, στην περίπτωση της Ελλάδας λόγω πρωτίστως γεωπολιτικών συνθηκών, συμπίπτουν σχεδόν πάντοτε με εθνικές κρίσεις”, είναι σωστές και δεν είναι δυνατόν να περάσουν απαρατήρητες», αποφάνθηκε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Αναμενόμενο θα πείτε. Παραμένει στο κόμμα που είχε ισχυρή καραμανλική συνιστώσα όταν κυβερνούσε, άλλωστε.

Παράταξη

Σύμφωνα με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, «δεν είναι δεδομένο ότι θα κάνει ένα νέο κόμμα» ο Σαμαράς. Εντάξει, μετά εξήγησε ότι εκείνος προσωπικά δεν θα το ήθελε «διότι η ΝΔ είναι η μεγάλη λαϊκή παράταξη και πρέπει να είναι απολύτως ενωμένη». Είναι κατανοητός ο ευσεβής του πόθος. Αλλά, επειδή όπως έχει πει κι η Μαντόνα, φτωχός είναι εκείνος που οι απολαύσεις του εξαρτώνται από την άδεια των άλλων, ίσως πρέπει να συμβιβαστεί με την ιδέα ότι η νεοδημοκρατική αυτοδυναμία θα είναι και στο σαμαρικό χέρι.

Αρμόδιος

Ρώτησαν τον Άδωνι Γεωργιάδη τι θα κάνει η κυβέρνηση μετά και το κυριακάτικο φρεσκάρισμα με κόκκινη μπογιά των ονομάτων των 57 θυμάτων που είναι γραμμένα στην πλατεία Συντάγματος. Ο υπουργός, λοιπόν, απάντησε «από αύριο (σ.σ. σήμερα) αρμόδιος για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θα είναι ο Νίκος Δένδιας, ως ΥΠΕΘΑ. Αρα, αφού ψηφιστεί η τροπολογία και πάρει ΦΕΚ, καλέστε τον και ρωτήστε τον». Το παραθέτω για όποιον δεν έχει ακόμη πειστεί για την αληθινή αιτία της κυβερνητικής αγωνίας να διαφυλαχθεί η «ιερότητα» του μνημείου.