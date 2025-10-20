Για κάποιους, το πρωινό ξεκινάει με καφέ. Για άλλους, με γυμναστική. Ωστόσο, σε μια εποχή που το σινεμά αναζητάει νέους τρόπους για να ορθώσει το ανάστημά του απέναντι στο streaming, οι κινηματογράφοι Studio New Star Art Cinema και Cinobo Οπερα στο κέντρο της Αθήνας στρέφονται σε μια παλιά ιδέα με νέο ενδιαφέρον: τις πρωινές προβολές ταινιών. Η πρακτική αυτή που για δεκαετίες αποτελούσε συνήθεια αλλά είχε εκλείψει τα τελευταία χρόνια, φαίνεται να επανέρχεται σιγά σιγά, αντανακλώντας την ανάγκη για νέες μορφές ψυχαγωγίας μέσα στην καθημερινότητα αλλά κυρίως την προσπάθεια των κινηματογράφων να επανασυνδεθούν με το κοινό τους σε ώρες που μέχρι τώρα έμεναν ανεκμετάλλευτες.

«Στους ρυθμούς της Αθήνας που ζούμε πια, υπάρχει ένα κοινό που είναι άνεργοι, φοιτητές, συνταξιούχοι ή εργαζόμενοι το βράδυ και δεν μπορούν να πάνε σινεμά. Ολοι αυτοί, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου, αποτελούν το 50% των σινεφίλ που δεν έχουν τη δυνατότητα να δουν σινεμά. Ετσι, καθιερώσαμε τις πρωινές προβολές ώστε να μπορούν να έρθουν» αναφέρει στο «Νσυν» ο Βελισσάριος Κοσσυβάκης, ιδιοκτήτης του Studio New Star Art Cinema. Η συγκεκριμένη αίθουσα από την επανεκκίνησή της το 2014 άνοιξε τις πόρτες της από νωρίς, καθιερώνοντας και πάλι την καθημερινή πρωινή ζώνη προβολών. Συγκεκριμένα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 12.00 ξεκινούν οι προβολές ταινιών μικρού μήκους, στις 13.30 των ντοκιμαντέρ και στις 15.00 των κλασικών φιλμ. Τα Σαββατοκύριακα, το πρόγραμμα των 12.00 περιλαμβάνει ταινίες πρώτης προβολής και των 14.00 επιλεγμένες επανεκδόσεις, δίνοντας μια νέα διάσταση στη σχέση του κοινού με τη μεγάλη οθόνη. «Ο κόσμος ανταποκρίνεται σε αυτές τις προβολές. Ακόμα και λίγοι όταν έρχονται, αισθάνονται ευτυχισμένοι και μας ευγνωμονούν που τους δίνεται η δυνατότητα να δουν μια ταινία που ήθελαν αλλά δεν μπορούσαν να τη βρουν αλλού. Οταν πρόκειται, μάλιστα, για ένα φιλμ πιο σπάνιο, πιο σημαντικό ή ιδιαίτερο, χαίρονται που έχουν κι άλλους να το ευχαριστιούνται μαζί τους. Γιατί το σινεμά είναι και κοινωνικοποίηση» επισημαίνει ο Βελισσάριος Κοσσυβάκης.

Μαζί του συμφωνεί και ο Χρήστος Μπεχτσής, ιδιοκτήτης του Cinobo Οπερα. «Υπάρχει ένας κόσμος τον οποίο δεν σκεφτόμαστε. Κόσμος που θέλει να πηγαίνει το πρωί σινεμά ή το μεσημέρι, γιατί μπορεί να προγραμματίσει κι άλλα πράγματα το βράδυ. Βέβαια, υπάρχουν μερικές φορές κι αντικειμενικοί λόγοι που τους το επιβάλλουν. Είναι πολλοί που εργάζονται Σαββατοκύριακα ή βράδυ και στην καθημερινότητα είναι δύσκολο να πάνε σινεμά. Οπότε με αυτή τη σκέψη, θελήσαμε να δώσουμε λύση σε μια ανάγκη που υποθέσαμε ότι υπάρχει και τα πρώτα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά» τονίζει ο ίδιος. Στη συγκεκριμένη αίθουσα, οι πρωινές προβολές αφορούν μόνο στα Σαββατοκύριακα και ξεκινούν από τις 12.00 το μεσημέρι με όλες τις μεγάλες ταινίες της περιόδου. «Το δοκιμάσαμε πέρυσι σε κάποιες ημέρες και φέτος είναι δεδομένο ότι όλα τα Σαββατοκύριακα τα πρωινά θα παίζουν τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές ταινίες ώστε να έχει επιλογές όποιος θέλει να δει κάτι που δεν θα μπορούσε να το δει αλλιώς» συμπληρώνει ο Χρήστος Μπεχτσής.

Οι matinée, όπως συνηθίζονταν να αποκαλούνταν οι πρωινές προβολές, μέχρι σήμερα ήταν «προνόμιο» των multiplex για τη μετάδοση ταινιών κινουμένων σχεδίων ώστε να προσελκύσουν τις οικογένειες. Τώρα, ωστόσο, η πρωτοβουλία των δύο ανεξάρτητων κινηματογράφων σπάει τον κανόνα, στοχεύοντας στο ενήλικο κοινό. «Οι περισσότεροι θεατές είναι μεγαλύτερης ηλικίας, συνταξιούχοι ενδεχομένως, αλλά και νεαρά παιδιά, φοιτητές που θέλουν να δουν συγκεκριμένες ταινίες και βολεύονται από το πρόγραμμα. Το Σάββατο έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι αρκετός κόσμος ο οποίος κατεβαίνει στην αγορά και μπορεί να συνδυάσει τη βόλτα, τον καφέ ή τα ψώνια του με τον κινηματογράφο. Γι’ αυτό προγραμματίζουμε ταινίες που έχουν ακουστεί ή θεωρούμε ότι αφορούν ώστε να τις δει ένα ευρύτερο κοινό κι όχι τόσο εξειδικευμένο» παρατηρεί ο Χρήστος Μπεχτσής. «Τα Σαββατοκύριακα έρχονται περισσότερες οικογένειες και φέρνουν μαζί τα παιδιά τους για να δουν όλοι μαζί τις ταινίες. Ερχονται τέσσερα ή πέντε άτομα μαζί, γιατί τους βοηθάει και το οικογενειακό εισιτήριο που έχουμε με μόλις 12 ευρώ» δηλώνει από την πλευρά του ο Βελισσάριος Κοσσυβάκης.

Φθηνότερο εισιτήριο

Η πιο προσιτή τιμή των εισιτηρίων λειτουργεί ως επιπλέον κίνητρο, προσεγγίζοντας θεατές που αναζητούν μια οικονομικότερη αλλά ουσιαστική έξοδο. «Πρέπει να συνεισφέρουμε κι εμείς ώστε να κρατηθεί ο πολιτισμός και η πελατεία του κινηματογράφου στη θέση του. Αλλιώς θα τον εγκαταλείψουν. Γι’ αυτό έχουμε προσιτό εισιτήριο ώστε να μπορέσει ο θεατής να έρθει να δει μια ταινία χωρίς να δυσκολευτεί. Δεν είναι λίγες οι φορές που οργανώνουμε δωρεάν προβολές. Θεωρώ ότι ο ρόλος ενός κινηματογράφου τέχνης είναι να προσφέρει ταινίες σε κοινό που δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει ώστε να τις απολαύσει στη μεγάλη οθόνη. Ετσι, κερδίζουν όλοι: κι αυτοί εξοικονομούν χρήματα κι εμείς κόβουμε παραπάνω εισιτήρια. Υπάρχουν άνθρωποι που μας έχουν πει ότι αυτά τα τρία ευρώ που γλιτώνουν είναι γι’ αυτούς πολύτιμα αφού βγάζουν το ψωμί της εβδομάδας» θυμάται ο Βελισσάριος Κοσσυβάκης. Για τον λόγο αυτό, στο Studio New Star Art Cinema το εισιτήριο στις προβολές των 12.00 κοστίζει 1 ευρώ, των 13.30 2 ευρώ και των 15.00 3 ευρώ τις καθημερινές ενώ τα σαββατοκύριακα 5 ευρώ. Ακόμα, διατίθεται ημερήσιο εισιτήριο για όλες τις προβολές έναντι 12 ευρώ. Στο Cinobo Οπερα, το εισιτήριο παραμένει σταθερό στα 8 ευρώ.

Αν και για τους περισσότερους, η βόλτα στο σινεμά είναι βραδινή συνήθεια, η τάση των προβολών το πρωί ή το μεσημέρι που αρχίζει να διαμορφώνεται δείχνει να μπορεί να καθιερωθεί. «Η εμπειρία του σινεμά δεν αλλάζει όταν πηγαίνεις πρωί. Εχεις όλα τα ωραία πράγματα που νιώθεις όταν βρίσκεσαι σε μια σκοτεινή αίθουσα, παρέα με διαφορετικούς ανθρώπους που δεν τους γνωρίζεις και βλέπεις ένα έργο τέχνης» επισημαίνει ο Χρήστος Μπεχτσής. «Ο κινηματογράφος δεν είναι σαν ένα φάρμακο που πρέπει να το πάρεις σε συγκεκριμένη ώρα. Είναι μια διασκέδαση, μια ψυχαγωγία που δίνει κάτι που θα κάνει τον άλλον καλύτερο άνθρωπο ή θα του δώσει δυνάμεις να αντέξει ό,τι τραβάει. Κι αυτό, ισχύει για όλη την ημέρα» καταλήγει ο Βελισσάριος Κοσσυβάκης.