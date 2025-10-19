Τη μεταρρυθμιστική εμπειρία της Ελλάδας στην ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και του φορολογικού συστήματος παρουσίασε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στο ΔΝΤ συμμετέχοντας σε υψηλού επιπέδου πάνελ με θέμα «Στρατηγικές για το Μέλλον: Ψηφιοποίηση της Οικονομίας και Τεχνητή Νοημοσύνη». Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Οικονομικών της Εσθονίας Jurgen Ligi και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Λιβάνου Kamal Shehadi, με συντονίστρια την Ela Dabla-Norris, αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Δημοσιονομικών Υποθέσεων του ΔΝΤ. Ο υπουργός, παρουσιάζοντας το ελληνικό μοντέλο ψηφιακής μεταρρύθμισης, τόνισε ότι η ψηφιοποίηση του φορολογικού συστήματος έχει αποδειχθεί το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος. Επίσης υπογράμμισε ότι τα πολιτικά συστήματα της Ευρώπης πρέπει να αποκτήσουν την ταχύτητα και την ευελιξία της τεχνολογικής προόδου.

Μαστίζει η παιδική φτώχεια

Στο 5,5% διαμορφώνεται ο Δείκτης Πολυδιάστατης Παιδικής Φτώχειας, σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε το ΚΕΠΕ σε 3.076 μαθητές σε όλη τη χώρα, κατά το σχολικό έτος 2024-2025. Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτυπώνει τις πολλαπλές, οικονομικές και μη οικονομικές στερήσεις, περιλαμβάνοντας καινοτόμες διαστάσεις που δεν καλύπτονται από τους παραδοσιακούς δείκτες, σημειώνει το ΚΕΠΕ. Η Στερεά Ελλάδα εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό (8,56%), με στατιστική σημαντικότητα, ενώ ακολουθούν οι Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων. Η οικονομική παιδική φτώχεια ανέρχεται στο 9,2% και εντοπίζεται κυρίως σε πολύτεκνες οικογένειες, αγροτικές, νησιωτικές και ορεινές περιοχές, καθώς και σε μονογονεϊκές οικογένειες με επικεφαλής τη μητέρα. Αντίστοιχα, η μη οικονομική παιδική φτώχεια φθάνει το 12,5%, με τα υψηλότερα ποσοστά (14,2%) να παρατηρούνται σε μαθητές Γυμνασίου.

Νέο ρεκόρ για το χρυσό

Σε νέα επίπεδα ρεκόρ σκαρφάλωσαν οι τιμές του χρυσού σπάζοντας και το φράγμα των 4.300 δολαρίων αφού έφτασαν στα 4.320 δολάρια η ουγγιά. Το πολύτιμο μέταλλο κινείται ανοδικά εδώ και αρκετές εβδομάδες ως αντιστάθμισμα σε γεωπολιτικές ανησυχίες και λόγω προσδοκιών για μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Μεταξύ άλλων, συνεχίζουν με αμείωτο ρυθμό τις αγορές κεντρικές τράπεζες και πολλοί επενδυτές μέσω διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων σε χρυσό. Στην Ελλάδα, στα 989,54 ευρώ διαμορφώθηκε η τιμή πώλησης χρυσής λίρας από την Τράπεζα της Ελλάδος την Παρασκευή. Ακολουθώντας την ξέφρενη πορεία του χρυσού σε ιστορικά υψηλά ρεκόρ, η τιμή πώλησης χρυσής λίρας έχει εκτοξευθεί το τελευταίο διάστημα.