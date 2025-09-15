Με τα μάτια στραμμένα στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα βρίσκονται την Τετάρτη το βράδυ ώρα Ελλάδος οι αγορές, αφού στις 9μμ ο πρόεδρός της Τζερόμ Πάουελ αναμένεται να δώσει το νέο στίγμα για τη νομισματική πολιτική της μεγαλύτερης κεντρικής τράπεζας στον κόσμο.

Ο Πάουελ και τα υπόλοιπα μέλη της FED αναμένεται από αναλυτές και οικονομολόγους να πραγματοποιήσει την πρώτη μείωση των επιτοκίων του δολαρίου από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε καθήκοντά προέδρου. Η FED προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις ανησυχίες για αύξηση του πληθωρισμού λόγω των δασμών και των πιέσεων που δέχεται η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ. Η FED έχει διπλή εντολή, να ελέγχει τις τιμές αλλά τονώνει και την απασχόληση.

Όλα αυτά την ώρα που μαίνεται η προσπάθεια του Τραμπ να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στη χάραξη της νομισματικής πολιτικής του δολαρίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ασκήσει σκληρή κριτική στον Πάουελ επειδή θεωρεί ότι έπρεπε να είχε μειώσει τα επιτόκια πολύ και νωρίς. Αυτό το διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια να αντικαταστήσει ο Τραμπ ένα ακόμη μέλος του συμβουλίου των διοικητών της FED, την Λίζα Κουκ, ώστε να αποκτήσει εκεί πλειοψηφία. Η Κουκ κατηγορείται από την κυβέρνηση για παρατυπίες σχετικά με στεγαστικό δάνειο που είχε λάβει, τις οποίες οι ίδια αρνείται.

Η αναμενόμενη μείωση

Η πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με την πολιτική της FED, με την κεντρική τράπεζα να διχάζεται από τις πιέσεις Τραμπ για χαμηλότερο κόστος δανεισμού και τις ανησυχίες του προέδρου Τζερόμ Πάουελ για τον υψηλότερο πληθωρισμό που προκαλείται από τους δασμούς, έχει δημιουργήσει ανησυχίες ακόμη και για την ανεξαρτησία της ομοσπονδιακής τράπεζας. Πρόσφατα σημάδια εξασθένησης στην αγορά εργασίας έχουν, ωστόσο, δώσει το πράσινο φως για αυτό που οι περισσότεροι οικονομολόγοι αναμένουν ότι θα είναι μια μείωση του επιτοκίου κατά ένα τέταρτο της μονάδας (25 μονάδες βάσης).

Οι άλλες κεντρικές τράπεζες

Την Τετάρτη λαμβάνουν αποφάσεις νομισματικής πολιτικής η Κεντρική Τράπεζα του Καναδά και στη συνέχεια η FED. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται την Πέμπτη στην Τράπεζα της Αγγλίας και στη συνέχεια στην Τράπεζα της Ιαπωνίας.

Οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής στον Καναδά και τη Νορβηγία αναμένεται να μεταβάλλουν τα επιτόκια όσο περίπου και η FED. Η Τράπεζα της Αγγλίας πιθανότατα θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα μετά από μείωση που πραγματοποίησε τον Αύγουστο εν μέσω διαφωνιών μεταξύ των μελών της. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας εν τω μεταξύ παραμένει σε τροχιά σύσφιξης, αλλά δεν έχει σηματοδοτήσει ότι ένα τέτοιο βήμα είναι επικείμενο.

Οι κεντρικές τράπεζες σε άλλες μεγάλες οικονομίες αναμένεται να διατηρήσουν μια στάση επαγρύπνησης, αλλά όχι να αλλάξουν τα επιτόκια. Αυτές είναι τουλάχιστον οι εκτιμήσεις οικονομολόγων στο Bloomberg για χώρες όπως η Ινδονησία, η Βραζιλία και η Νότιος Αφρική.

Την Πέμπτη θα δημοσιοποιούν στοιχεία για το ΑΕΠ της Νέας Ζηλανδίας και την απασχόληση στην Αυστραλία, που αναμένεται να επηρεάσουν τις αποφάσεις των αντίστοιχων κεντρικών τραπεζών τους.

Την Παρασκευή το ενδιαφέρον στρέφεται στο Τόκιο, με την ανακοίνωση από την Τράπεζα της Ιαπωνίας, η οποία αναμένεται να αφήσει τα επιτόκια αμετάβλητα. Οι αγορές θα επικεντρωθούν στο εάν η χώρα θα σηματοδοτήσει την πιθανότητα αυξήσεων στο μέλλον, καθώς η ανάπτυξη παραμένει σταθερή και ο πληθωρισμός αυξάνεται.