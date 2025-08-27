«Ας ετοιμαστούμε για το τέλος της ανεξαρτησίας της FED». Με αυτόν τον τίτλο ο κύριος σχολιαστής οικονομικών θεμάτων της Wall Street Journal, Γκρέγκ Ιπ, δίνει το βασικό πλαίσιο των εξελίξεων στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη και ισχυρότερη κεντρική τράπεζα του κόσμου.

Οι αγορές δεν έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει ακόμη τις επιπτώσεις που θα έχει ο έλεγχος της FED από τον Αμερικανό πρόεδρο, εκτιμά επίσης, την ώρα που οι εξελίξεις τρέχουν συνεχώς με νέα ονόματα να ακούγονται ή να ετοιμάζονται να ανακοινωθούν για στελέχη της ομοσπονδιακής τράπεζας των οποίων η θητεία πλησιάζει προς το τέλος, που παραιτήθηκαν, ή που πιέζονται με απόλυση από τον Τραμπ.

Τελευταία εξέλιξη στην αναταραχή στη FED είναι η προσπάθειες του Λευκού Οίκου να απολυθεί το ένα από τα επτά μέλη του επταμελούς συμβουλίου διοικητών της FED –γνωστό ως Federal Reserve Board of Governors. Η Λίζα Κουκ κατηγορείται για παρατυπίες από την κυβέρνηση. Η ίδια έχει δηλώσει ότι θα κινηθεί νομικά κατά της προσπάθειας αυτής με την όλη υπόθεση να είναι πιθανό να καταλήξει στα δικαστήρια. Κάτι τέτοιο θα σηματοδοτούσε μια ακόμη κίνηση χωρίς προηγούμενο για τον Τραμπ και τη FED, με τον Αμερικανό πρόεδρο να έχει επιτεθεί προσωπικά και θεσμικά και στον επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ.

Εάν η προσπάθεια του Τραμπ να απομακρύνει τη Λίζα Κουκ επιτύχει, και ίσως ακόμη και αν δεν επιτύχει, αυτή η εβδομάδα θα καταγραφεί ως μία από τις πιο σημαντικές για τις χρηματοπιστωτικές αγορές εδώ και δεκαετίες, σχολίαζε η WSJ.

«Θα μπορούσε να σηματοδοτήσει το τέλος της ανεξαρτησίας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας από τον έλεγχο του Λευκού Οίκου, την οποία ουσιαστικά απέκτησε το 1951. Ως αποτέλεσμα, ο πληθωρισμός είναι πιθανό να είναι υψηλότερος και πιο ασταθής από ό,τι στις δεκαετίες πριν από το 2020», σημειώνεται.

Προς το παρόν οι αγορές δεν φαίνεται να τιμολογούν ένα τέτοιο σενάριο, όπως τουλάχιστον φαίνεται από τις τιμές των μετοχών και του κρατικού χρέους των ΗΠΑ. Εν μέρει αυτό δείχνει να οφείλεται στο γεγονός ότι η FEDτην περασμένη Παρασκευή στο ετήσιο συμπόσιό της στο Τζάκσον Χολ του Ουαιόμινγκ έδωσε σήμα, μέσω του ίδιου του Πάουελ, ότι ετοιμάζεται πλέον να μειώσει τα επιτόκια. Βραχυπρόθεσμα αυτό θα πρέπει να ενισχύσει τις τιμές των μετοχών και να μειώσει τις αποδόσεις των ομολόγων.

Ιστορικό πρότυπο πολιτικών παρεμβάσεων

Πιο σημαντικό θεωρείται σε επίπεδο ΗΠΑ, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, το γεγονός οι επενδυτές δεν έχουν ιστορικό πρότυπο για μια FED η οποία κατευθύνεται από πολιτικές αποφάσεις. Σε μια τέτοια περίπτωση οι αποφάσεις της κεντρικής τράπεζας μπορεί και αναμένεται να είναι περισσότερο ευθυγραμμισμένες με αποφάσεις, προσδοκίες και στόχους της κυβέρνησης, παρά με εκτιμήσεις με βάση οικονομικά δεδομένα και προβλέψεις για πληθωρισμό και απασχόληση.

Ο στόχος του Τραμπ

Όπως διαφαίνεται βασικός στόχος του Τραμπ αυτό το διάστημα είναι αντί να επιχειρήσει σαν διώξει τον ίδιο τον Πάουελ, του οποίου η θητεία λήγει το Μάιο του 2026, να αποκτήσει πλειοψηφία στο επταμελές συμβούλιο διοικητών της FED.

Ήδη δύο από τα επτά μέλη του συμβουλίου αυτού, ο Κρίστοφερ Γουόλερ και η Μισέλ Μπόουμαν, επιλέχθηκαν από τον αμερικανό πρόεδρο κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας και είναι σύμμαχοί του.

Νωρίτερα τον Αύγουστο η Αντριάνα Κούγκλερ, η οποία διορίστηκε διοικήτρια της FED από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ανακοίνωσε ότι παραιτείται πριν από το τέλος της θητείας της το 2026. Αυτό άνοιξε την πόρτα στον Τραμπ να βάλει κι εκεί άτομο της αρεσκείας του. Εάν καταφέρει το ίδιο και με τη θέση της Κουκ, θα ελέγχει τις 4 από τις 7 θέσεις στο βασικό κέντρο λήψης αποφάσεων της Ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ.