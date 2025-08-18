Με τα μάτια στραμμένα στις κατευθύνσεις που θα δώσει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα είναι και αυτή την εβδομάδα οι αγορές. Η FED διοργανώνει την ετήσια συνάντησή της στο Τζάκσον Χολ των ΗΠΑ από την Πέμπτη 21 έως το Σάββατο 23 Αυγούστου, με τον πρόεδρο Τζερόμ Πάουελ να αναμένεται να μιλήσει την Παρασκευή για τις εξελίξεις. Η ομιλία αυτή φαίνεται επίσης ότι θα είναι η τελευταία του Πάουελ στη συγκεκριμένη εκδήλωση, αφού η θητεία του ολοκληρώνεται το Μάιο του 2026 και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα τον αντικαταστήσει.

Το σήμα που θα στείλει η FED φέτος από το θέρετρο του Ουαιόμινγκ για τη νομισματική πολιτική είναι σημαντικό αφού τα στοιχεία της απασχόλησης και των τιμών φαίνεται να συνηγορούν ότι η ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα βρίσκεται πιο κοντά σε μείωση των επιτοκίων του δολαρίου. Αυτό το έχει ζητήσει πολλές φορές και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, παρά το γεγονός ότι ο Πάουελ έχει τηρήσει μέχρι τώρα στάση αναμονής με αποτέλεσμα ο τελευταίος να δέχεται συνεχείς πιέσεις από το επιτελείο της κυβέρνησης στην Ουάσιγκτον.

Θέμα της συνάντησης της FED στο Τζάκσον Χολ θα είναι οι «Αγορές Εργασίας σε Μετάβαση: Δημογραφικά Στοιχεία, Παραγωγικότητα και Μακροοικονομική Πολιτική», σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα.

Τελευταίο Τζάκσον Χολ για τον Πάουελ;

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, θα ανέβει στη σκηνή την επόμενη Παρασκευή στο ετήσιο Οικονομικό Συμπόσιο στο Τζάκσον Χολ για να εκφωνήσει αυτό που μπορεί να είναι η καθοριστική ομιλία της καριέρας του, σχολίαζε σχετικά ο ιστότοπος Barron’s. Με τη θητεία του ως προέδρου της FED να λήγει τον επόμενο Μάιο και την απόδοση της FED να δέχεται επικρίσεις από την κυβέρνηση Τραμπ, ο Πάουελ μπορεί να δει το Τζάκσον Χολ ως την τελευταία ή, τουλάχιστον, την καλύτερη ευκαιρία του να εδραιώσει την κληρονομιά του και να υποστηρίξει την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, αναφερόταν.

Το ετήσιο συμπόσιο, που διοργανώνεται από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα του Κάνσας Σίτι, προσελκύει τους πιο σημαντικούς κεντρικούς τραπεζίτες του κόσμου, οι οποίοι θα συναντηθούν στο Jackson Lake Lodge στο Εθνικό Πάρκο Grand Teton του Ουαϊόμινγκ. Το φετινό συνέδριο θα επικεντρωθεί σε διαρθρωτικά θέματα όπως το δημογραφικό, η παραγωγικότητα και η μετανάστευση που αναδιαμορφώνουν την αγορά εργασίας των ΗΠΑ και την ευρύτερη οικονομία. Οι συζητήσεις παραπέμπουν επίσης σε αυτό που θεωρείται ως η κεντρική πρόκληση της θητείας του Πάουελ: πώς να γίνει η διαχείριση στις διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία, εκπληρώνοντας παράλληλα τη διπλή εντολή της FED για σταθερότητα τιμών και μέγιστη απασχόληση.

Οι επιθέσεις του Τραμπ

Η χάραξη της νομισματικής πολιτικής έχει γίνει μεγαλύτερη πρόκληση φέτος λόγω της εχθρότητας που εκδηλώνεται από το Λευκοί Οίκο. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ του οποίου η δεύτερη θητεία ξεκίνησε στις 20 Ιανουαρίου έχει επιπλήξει πολλές φορές τον Πάουελ επειδή η FED δεν έχει μειώσει από τότε που ανέλαβε τα επιτόκια. Ο Τραμπ στα πλαίσια των πιέσεων που ασκεί έχει επίσης κατηγορήσει τον Πάουελ για κακή διαχείριση της ανακαίνισης ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων του κτιρίου Marriner S. Eccles της FED στην Ουάσινγκτον, και έχει συζητήσει την απόλυση του προέδρου της FED πριν από τη λήξη της θητείας του. Ο Λευκός Οίκος εξετάζει ήδη πιθανούς αντικαταστάτες, εστιάζοντας σε υποψηφίους που είναι πρόθυμοι να μειώσουν γρήγορα τα επιτόκια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αναδιαρθρώσουν την FED, σχολίαζε το Barron’s.

Ο Πάουελ εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της FED το 2012 και ορίστηκε πρόεδρος από τον Τραμπ το 2017. Ανέλαβε καθήκοντα το 2018 και αργότερα η θητεία του ανανεώθηκε από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Η νέα του θητεία ξεκίνησε τον Μάιο του 2022. Αυτή θα είναι η 13η χρονιά που ο Πάουελ θα παρευρεθεί ως πρόεδρος της FED στο Τζακσον Χολ.

Οι ανησυχίες του Πάουελ

Η απροθυμία του Πάουελ μέχρι στιγμής να μειώσει το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων από το τρέχον εύρος-στόχο του 4,25% με 4,50% πηγάζει κυρίως από ανησυχίες ότι η εμπορική πολιτική υψηλών δασμών του Τραμπ μπορεί να επιδεινώσει τον πληθωρισμό, ο οποίος διαμορφώθηκε με ετήσιο ρυθμό 2,7% τον Ιούλιο.