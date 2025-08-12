Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φανερά δυσαρεστημένος με τις πρόσφατες αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) και το κόστος της ανακαίνισης της έδρας της στην Ουάσιγκτον, απείλησε σήμερα με την κατάθεση «μεγάλης αγωγής» εναντίον του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει ότι «εξετάζω το ενδεχόμενο να εγκρίνω μια μεγάλη αγωγή σε βάρος του Πάουελ εξαιτίας της φρικτής και κατάφωρα ανίκανης δουλειάς που έκανε στη διαχείριση» του εργοταξίου ανακαίνισης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας στην Ουάσιγκτον.

Η ένταση μεταξύ του Τραμπ και της Fed δεν αποτελεί καινούργιο φαινόμενο. Ο πρόεδρος δεν κρύβει τις τελευταίες εβδομάδες την αυξανόμενη ανυπομονησία και την κριτική του απέναντι στον Τζερόμ Πάουελ. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος τον διόρισε στη θέση αυτή κατά την προηγούμενη θητεία του, ο Τραμπ έχει φτάσει στο σημείο να τον χαρακτηρίσει «ηλίθιο» και να καλέσει άλλους κεντρικούς τραπεζίτες να τοποθετηθούν εναντίον του.

Έντονη αντιπαράθεση για το κόστος της ανακαίνισης

Ενδεικτική της επιδείνωσης των σχέσεων ήταν η πρόσφατη αιφνιδιαστική επίσκεψη του Τραμπ στο εργοτάξιο των κεντρικών γραφείων της Fed στην Ουάσιγκτον. Το έργο αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, θεωρείται υπερβολικά δαπανηρό. Οι κάμερες κατέγραψαν χαρακτηριστικές σκηνές με τον Τραμπ και τον Πάουελ, αμφότερους με κράνη προστασίας, να επιθεωρούν τον χώρο μαζί.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Πάουελ φάνηκε να διαφωνεί με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Τραμπ για το κόστος των εργασιών. Συγκεκριμένα, όταν ο πρόεδρος ανέφερε ότι το κόστος ανέρχεται σε 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια, ο Πάουελ έσπευσε να διορθώσει λέγοντας πως ο πραγματικός προϋπολογισμός που έχει υπολογίσει η Fed φτάνει τα 2,5 δισ. δολάρια.

Στο πιο πρόσφατο μήνυμά του, ο Τραμπ επέμεινε στην κριτική του, κάνοντας και πάλι λόγο για «3 δισεκατομμύρια δολάρια για ένα εργοτάξιο που θα έπρεπε να κοστίζει 50 εκατομμύρια», όπως σημειώνει ο ίδιος. Παράλληλα, κάλεσε εκ νέου τον Πάουελ να προχωρήσει άμεσα σε μείωση των επιτοκίων, επαναλαμβάνοντας την πίεσή του προς την Ομοσπονδιακή Τράπεζα να αλλάξει τη νομισματική της πολιτική.