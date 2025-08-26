Πολύ σκληρό πόκερ με τον έλεγχο των αποφάσεων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ παίζει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει να αποκτήσει την πλειοψηφία στο επταμελές συμβούλιο διοικητών της FED –γνωστό ως Federal Reserve Board of Governors.

Πρόκειται για κινήσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται χωρίς προηγούμενο από κορυφαίους παράγοντες των αγορών, αφού με αυτές μπορεί να αρχίσει να αμφισβητείται η ανεξαρτησία της FED η οποία διαρκεί εδώ και 74 χρόνια. Η νέα παρέμβαση γίνεται στα πλαίσια ολομέτωπης επίθεσης που φαίνεται να έχει ξεκινήσει ο Τραμπ στο νομισματικό, επιχειρηματικό, χρηματοπιστωτικό και οικονομικό κατεστημένο των ΗΠΑ αλλά και στο παγκόσμιο εμπόριο.

Εκτός από τις παρεμβάσεις στη FED ο Τραμπ έχει κινηθεί να αποκτήσει η Ουάσιγκτον ποσοστό 10% στην Intel και πιθανώς και σε άλλες εταιρείες, προβάλλει ως υποστηρικτής των κρυπτονομισμάτων και προχωρά ακάθεκτος με την επιβολή δασμών προστατεύοντας τις αμερικανικές εταιρείες, περιλαμβανομένων και των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας (Big Tech).

Η νέα επίθεση στη FED

Στο πλαίσιο των νέων επιχειρούμενων παρεμβάσεων στη , ο πρόεδρος Τραμπ τώρα δήλωσε ότι απολύει τη Λίζα Κουκ, την κυβερνήτη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) που διορίστηκε από τον Τζο Μπάιντεν, επικαλούμενος κατηγορίες ότι η Κουκ υπέβαλε με δόλιο τρόπο ανακριβείς πληροφορίες σε αιτήσεις στεγαστικών δανείων.

Η ίδια δηλώνει ότι θα κινηθεί νομικά κατά της απόφασης αυτής, σηματοδοτώντας πιθανή μεγάλη νομική διαμάχη που δεν θα έχει ξαναγίνει στην ιστορία μεταξύ της FED και της κυβέρνησης. Η Κουκ φέρεται ότι θα υποστηρίξει πως ο Τραμπ δεν έχει δικαιοδοσία να την απολύσει.

Μένος κατά του Πάουελ και ανησυχία επενδυτών

Ο Τραμπ έχει επιτεθεί επίσης πολλές φορές και προσωπικά και θεσμικά κατά του προέδρου της FED Τζερόμ Πάουελ, τον οποίο θα ήθελε επίσης να απομακρύνει αλλά δεν μπορεί να το κάνει νομικά πριν να λήξει η θητεία του το 2026.

Όλα αυτά επειδή η FED δεν έχει μειώσει τα επιτόκια από τότε που ανέλαβε καθήκοντα ο Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025, επειδή ο Πάουελ ανησυχεί για τις επιπτώσεις που θα έχουν οι δασμοί της Ουάσιγκτον στον πληθωρισμό. Ο Τραμπ θέλει άμεσες και μεγάλες μειώσεις για ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης χρέους.

Αυτές οι κινήσεις κατά της FED έχουν ανησυχήσει τους επενδυτές, οι οποίοι ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για τους θεσμούς που βρίσκονται εδώ και καιρό στην πρώτη γραμμή στη γραμμή πυρός του προέδρου.

Η προσπάθεια για έλεγχο στο επταμελές συμβούλιο

Ο Τραμπ έχει ήδη κάνει σημαντικές κινήσεις για να αλλάξει τις ισορροπίες στη FED. Δύο από τα επτά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της, ο Κρίστοφερ Γουόλερ και η Μισέλ Μπόουμαν, επιλέχθηκαν από τον αμερικανό πρόεδρο κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας.

Νωρίτερα τον Αύγουστο η Αντριάνα Κούγκλερ, η οποία διορίστηκε κυβερνήτης (governor) της FED από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ανακοίνωσε ότι παραιτείται πριν από το τέλος της θητείας της το 2026. Αυτό άνοιξε την πόρτα στον Τραμπ να επιλέξει τον Στίβεν Μίραν, έναν από τους στενότερους οικονομικούς συμβούλους του, για να τη διαδεχθεί έστω και προσωρινά. Η κίνηση αυτή έγινε καθώς επίκειται και η απόφαση του Τραμπ για το ποιόν θα προτείνει για νέο πρόεδρο της FED στη θέση του Πάουελ, όταν η θητεία του τελευταίου λήξει το Μάιο του 2026.

Γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία

Εάν τώρα ο Τραμπ καταφέρει να εκδιώξει τον Κουκ, η θητεία της οποίας θα διαρκούσε έως το 2038, και τοποθετήσει νέο δικό του πρόσωπο στη FED, αυτό θα του έδινε τον έλεγχο κατά πλειοψηφία του επταμελούς συμβουλίου. Επιπλέον, οι διοικητές των 12 περιφερειακών γραφείων της FED, οι οποίοι υπηρετούν πενταετείς θητείες, θα πρέπει να ανανεώσουν τις θητείας τους ή να αλλάξουν στα τέλη Φεβρουαρίου του 2026. Η απόφαση για την ανανέωση της θητείας τους εναπόκειται στο διοικητικό συμβούλιο της FED, για αυτό και η κινήσεις του Τραμπ στη σκακιέρα της κεντρικής τράπεζας αποκτούν τόσο μεγάλη σημασία.