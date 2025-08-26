Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα απομακρύνει την Λίζα Κουκ από τη θέση της στην Fed, σε μια σημαντική κλιμάκωση της «μάχης» του εναντίον της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, σύμφωνα με το BBC.

Σε μια ανακοίνωση που έκανε στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων Truth Social, ο Τραμπ δημοσίευσε μια επιστολή που απευθύνεται στην Λίζα Κουκ, στην οποία την ενημερώνει για την απόφασή του να την απομακρύνει από το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας με άμεση ισχύ.

Είπε ότι υπήρχαν «επαρκείς λόγοι» να πιστεύει ότι είχε κάνει ψευδείς δηλώσεις σχετικά με συμβάσεις ενυπόθηκων δανείων και επικαλέστηκε συνταγματικές εξουσίες που, όπως είπε, του επέτρεπαν να την απομακρύνει.

Σε απάντηση, η Κουκ δήλωσε ότι ο Τραμπ δεν έχει την εξουσία να την απολύσει και ότι δεν θα παραιτηθεί.

«Ο πρόεδρος Τραμπ ισχυρίστηκε ότι με απέλυσε «για σοβαρό λόγο», ενώ δεν υπάρχει κανένας σοβαρός λόγος σύμφωνα με το νόμο και δεν έχει την εξουσία να το κάνει», δήλωσε η Κουκ σε ανακοίνωσή της. «Δεν θα παραιτηθώ. Θα συνεχίσω να εκτελώ τα καθήκοντά μου για να βοηθήσω την αμερικανική οικονομία, όπως κάνω από το 2022», πρόσθεσε.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δεν έχει ακόμη σχολιάσει την ανακοίνωση του προέδρου, την οποία έκανε αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έχει ασκήσει αυξανόμενη πίεση στην Fed – ειδικά στον πρόεδρό της, Τζέρομ Πάουελ – τις τελευταίες εβδομάδες, λόγω της, κατά την άποψή του, απροθυμίας της Κεντρικής Τράπεζας να μειώσει τα επιτόκια. Έχει επανειλημμένα εκφράσει την πιθανότητα απόλυσης του Πάουελ.

Η απόφασή του να απολύσει την Κουκ, η οποία είναι ένα από τα επτά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Fed και η πρώτη Αφροαμερικανίδα που κατέχει αυτή τη θέση, θεωρείται άνευ προηγουμένου στην 111χρονη ιστορία της Κεντρικής Τράπεζας.