Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαίωσε σήμερα ότι συζήτησε το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων και άλλων μέτρων πίεσης κατά της Ρωσίας με τον Αμερικανό απεσταλμένο, Κιθ Κέλογκ, ο οποίος επισκέπτεται αυτές τις ημέρες την Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ζελένσκι ανέφερε: «Είχα μια καλή συνάντηση με τον ειδικό Απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ, τον στρατηγό Κιθ Κέλογκ».

Στη συνέχεια, ο Ουκρανός πρόεδρος επισήμανε ότι επί τάπητος τέθηκε το ζήτημα της πίεσης προς τη Μόσχα: «Συζητήσαμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ασκήσουμε πίεση στους Ρώσους, να τους αναγκάσουμε να λάβουν μέρος σε πραγματικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Κυρώσεις, δασμοί, όλα πρέπει να παραμείνουν στο τραπέζι», συμπλήρωσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία διατήρησης όλων των επιλογών προκειμένου να επιτευχθεί συμβιβασμός για την ειρήνη.

Εγγυήσεις ασφάλειας στο επίκεντρο

Παράλληλα, ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον και το Κίεβο εργάζονται από κοινού στο κρίσιμο θέμα των εγγυήσεων ασφάλειας. Οι εγγυήσεις αυτές ζητούνται από την Ουκρανία προς τους δυτικούς συμμάχους, με σκοπό να εξασφαλιστεί η προστασία της χώρας από μελλοντικές ενδεχόμενες ρωσικές επιθέσεις, ειδικά σε περίπτωση επίτευξης κάποιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, αναμένεται πως τα βασικά σημεία αυτών των εγγυήσεων θα καθοριστούν «σύντομα», κάτι που εκτιμάται ιδιαίτερα ως προτεραιότητα στη νέα φάση των διπλωματικών επαφών.

Η επίσκεψη του Κιθ Κέλογκ στην Ουκρανία συνέπεσε με τους εορτασμούς για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της χώρας, το περασμένο Σαββατοκύριακο, επισημαίνοντας για ακόμη μία φορά την αμερικανική υποστήριξη προς το Κίεβο σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.