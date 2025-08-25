Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε σήμερα ξεκάθαρη προειδοποίηση προς την Κίνα, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επιβάλουν δασμούς ύψους έως και 200% στα κινεζικά προϊόντα, εφόσον το Πεκίνο δεν επιταχύνει τις εξαγωγές μαγνητών σπάνιων γαιών προς τις ΗΠΑ.

Σε δηλώσεις του από το Οβάλ Γραφείο και με την παρουσία του Νοτιοκορεάτη ομολόγου του, Λι Τζάε-μιουνγκ, ο Τραμπ τόνισε: «Πρέπει να μας δώσουν μαγνήτες. Εάν δεν μας δώσουν, τότε θα τους επιβάλουμε δασμούς γύρω στο 200%. Όμως, πιστεύω πως δεν θα έχουμε πρόβλημα με αυτό».

Ο ρόλος της Κίνας στην παγκόσμια αγορά σπάνιων γαιών και η ένταση με τις ΗΠΑ

Η Κίνα αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό σπάνιων γαιών διεθνώς και, ως αποτέλεσμα, έχει κυρίαρχο ρόλο στην παγκόσμια παραγωγή μαγνητών – υλικών στρατηγικής σημασίας για την αυτοκινητοβιομηχανία, τη βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών και την αμυντική τεχνολογία.

Ωστόσο, στις αρχές Απριλίου, το Πεκίνο προχώρησε στην επιβολή αδειών για την εξαγωγή αυτών των κρίσιμων πρώτων υλών. Η ενέργεια αυτή εκλήφθηκε από τη διεθνή κοινότητα ως «αντίμετρο» στις αμερικανικές εμπορικές κυρώσεις και εντάχθηκε σε ένα ευρύτερο φόντο εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων.

Κατά το παρελθόν, η αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου είχε οδηγήσει σε εκατέρωθεν επιβολή δασμών, με τα ποσοστά να φτάνουν μέχρι και το 125% και το 145% αντίστοιχα, πυροδοτώντας κύμα ανησυχιών στην παγκόσμια αγορά.

Διαπραγματεύσεις και προοπτικές άμβλυνσης των εντάσεων

Το τελευταίο διάστημα, οι εντατικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας έχουν συμβάλει στη μερική αποκλιμάκωση της εμπορικής έντασης. Η κινεζική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να επιταχύνει τη διαδικασία χορήγησης αδειών εξαγωγής μαγνητών σε συγκεκριμένες αμερικανικές επιχειρήσεις, κίνηση που θεωρείται ένδειξη προθέσεων για σταθεροποίηση των διμερών σχέσεων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις σχέσεις των δύο κρατών, σημειώνοντας: «Πιστεύω πως έχουμε μια εξαιρετική σχέση με την Κίνα, μιλάω αρκετά συχνά με τον πρόεδρο Σι (Τζινπίνγκ) και, κάποια στιγμή εντός του έτους, θα πρέπει να επισκεφθούμε την Κίνα».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε πως το Πεκίνο διαθέτει «άσους στο μανίκι του», αλλά τόνισε με νόημα ότι «εμείς έχουμε αρκετά απίστευτα (χαρτιά). Όμως δεν θέλω να παίξω αυτά τα χαρτιά, διότι εάν το κάνω αυτό θα κατέστρεφε την Κίνα», υπογραμμίζοντας τη βαρύτητα των οικονομικών ανταγωνιστικών εργαλείων στη διεθνή σκακιέρα.