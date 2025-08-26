Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε –στη διάρκεια μακράς συνέντευξης Τύπου από το Οβάλ Γραφείο– ότι «σε πολλούς Αμερικανούς θα άρεσε να έχουν έναν δικτάτορα», τοποθέτηση που πυροδοτεί νέα ερωτήματα σχετικά με τις προθέσεις και την πολιτική φιλοσοφία του. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, ο οποίος συχνά δέχεται κατηγορίες για αυταρχική ρητορική, κατέστησε σαφές ότι δεν ενστερνίζεται τη δικτατορική διακυβέρνηση: «Δεν μου αρέσουν οι δικτάτορες. Δεν είμαι δικτάτορας. Είμαι κάποιος με πολλή κοινή λογική και ευφυία», υποστήριξε, απαντώντας στους επικριτές που συνδέουν την πολιτική του στα ζητήματα μετανάστευσης και δημόσιας ασφάλειας με αυταρχικές πρακτικές.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη ανάπτυξη της εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον για την επιβολή της τάξης, ο πρόεδρος σχολίασε: «Στέλνεις τον στρατό και, αντί να σε συγχαρούν, σε κατηγορούν πως επιτίθεσαι στη δημοκρατία». Παράλληλα, υπέγραψε διάταγμα που προβλέπει ποινή φυλάκισης για όποιον καίει τη σημαία των ΗΠΑ –ένα μέτρο που έρχεται σε αντίθεση με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του 1989 η οποία προστατεύει τέτοιου είδους διαμαρτυρίες ως έκφραση συνταγματικού δικαιώματος στην ελευθερία του λόγου. Ο ίδιος επέμεινε: «Αν καις σημαία, θα πηγαίνεις έναν χρόνο φυλακή, χωρίς ούτε δυνατότητα αποφυλάκισης προτού εκτίσεις ολόκληρη την ποινή σου ούτε τίποτα».

Μετονομασία Υπουργείου και Αντιπαραθέσεις με Δημοκρατικούς

Ο 79χρονος ηγέτης συνέχισε την πολυθεματική συνέντευξη αποκαλύπτοντας την πρόθεσή του να μετονομάσει το υπουργείο Άμυνας σε «υπουργείο Πολέμου», επαναφέροντας έτσι ιστορικό όνομα που είχε χρησιμοποιηθεί από το 1789 έως το 1949. Σε ξεχωριστή, σύντομη εμφάνισή του στον Τύπο, δήλωσε με νόημα: «Άμυνα, αυτό είναι πολύ αμυντικό κι εμείς θέλουμε να είμαστε επιθετικοί», αφήνοντας υπόνοιες πως η αλλαγή μπορεί να γίνει χωρίς ψηφοφορία στο Κογκρέσο.

Στο στόχαστρο του Τραμπ βρέθηκαν πολιτικοί αντίπαλοι, κυρίως πρόσωπα που συζητούνται ως υποψήφιοι του Δημοκρατικού Κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Ειδικότερα, χαρακτήρισε «βρομιάρη» τον Δημοκρατικό κυβερνήτη του Ιλινόι, Τζέι Μπι Πρίτσκερ, προσβάλλοντας τον βάσει της σωματικής του διάπλασης.

Αντιδράσεις Δημοκρατικών και Υποσχέσεις για Δημοσία Τάξη

Ο Πρίτσκερ, που είχε ήδη κατηγορήσει τον πρόεδρο ως «δικτάτορα», συνέχισε την αντιπαράθεση τονίζοντας από το Σικάγο –μια πόλη που ο Τραμπ απειλεί να θέσει υπό στρατιωτικό έλεγχο– ότι: «Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να χρησιμοποιήσει τον στρατό για να καταλάβει μια αμερικανική πόλη, να τιμωρήσει όσους διαφωνούν μαζί του και να σκοράρει πολιτικούς πόντους», χαρακτηρίζοντάς τον «μαθητευόμενο δικτάτορα».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τραμπ έβαλε στο στόχαστρο τους κυβερνήτες της Καλιφόρνιας (Γκάβιν Νιούσομ) και του Μέριλαντ (Γουές Μουρ) για τα ειρωνικά τους σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος επανέλαβε τα σχέδια για ενδεχόμενη ανάπτυξη ομοσπονδιακής δύναμης και στο Σικάγο, ανάλογα με τα μέτρα που λήφθηκαν στην Ουάσιγκτον.

Υποσχέθηκε ότι η ομοσπονδιακή πρωτεύουσα θα είναι «αψεγάδιαστη» κατά τη διεξαγωγή του Μουντιάλ ποδοσφαίρου το επόμενο καλοκαίρι, επιδεικνύοντας το βαρύτιμο τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλλου στο Οβάλ Γραφείο και σχολιάζοντας με χιούμορ: «Ξέρουν πώς να με ξεσηκώνουν!», μια ακόμη ένδειξη της γνωστής αγάπης του για το χρυσό και τα πολύτιμα αντικείμενα.

Ετερογενή Θέματα και Εντεινόμενη Πόλωση

Η συνέντευξη περιλάμβανε και αναφορές σε φαινομενικά άσχετα ζητήματα, όπως το πρόβλημα με τον ασιατικό κυπρίνο, εισβολικό είδος που απειλεί τα οικοσυστήματα των Μεγάλων Λιμνών, επηρεάζοντας άμεσα το Ιλινόι και τη λίμνη Μίσιγκαν. Ο πρόεδρος περιέγραψε το ψάρι ως «πολύ βίαιο, που έρχεται από την Κίνα… πηδάει πάνω σε βάρκες, παντού, έχει πολλή ενέργεια», τονίζοντας ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος θα είναι «πολύ ακριβή», αλλά πως «όσο δεν έχω λάβει κανένα αίτημα από αυτόν τον τύπο» (τον Πρίτσκερ) δεν θα αναλάβει δράση.

Κλείνοντας, ο Τραμπ επανέφερε τις απειλές για περιορισμό χρηματοδοτήσεων και ομοσπονδιακής υποστήριξης προς πολιτείες υπό δημοκρατική διακυβέρνηση, εντείνοντας το ήδη πολωμένο πολιτικό κλίμα. Οι δηλώσεις και οι νομοθετικές του πρωτοβουλίες συνεχίζουν να προκαλούν έντονες αντιδράσεις και να διαμορφώνουν μια συγκρουσιακή προεκλογική ατζέντα στις ΗΠΑ.