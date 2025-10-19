Σήμερα πια πολλοί από εμάς πληρώνουμε με κάρτες. Είναι δηλαδή ψηφιακό χρήμα. Αν κοιτάξετε οποιαδήποτε κάρτα έχετε στο πορτοφόλι σας, θα δείτε ότι κυριαρχούν δύο και μόνο ονόματα: Visa and Mastercard. Οι κάρτες που εκδίδει η τράπεζά σας (Εθνική, Πειραιώς κ.λπ.) είναι ή το ένα ή το άλλο. Και οι άλλες κάρτες, όπως η Revolut and Wise, πάλι βασίζονται στο γνωστό αυτό ολιγοπώλιο. Οι εταιρείες αυτές χρεώνουν και τον έμπορο και την τράπεζα για το «πλαστικό χρήμα». Ενίοτε οι τράπεζες ούτε καν γνωρίζουν τις ακριβείς χρεώσεις. Και επιπλέον, σε πρόσφατη συζήτηση στο αμερικανικό Κογκρέσο μάθαμε ότι το ολιγοπώλιο Visa/Mastercard χαίρει τεράστια κέρδη.

Εδώ και δύο χρόνια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει προτείνει να μπούμε και εμείς επιτέλους στον εικοστό πρώτο αιώνα και να έχουμε ένα ευρωπαϊκό ψηφιακό χρήμα. Με ευρωπαϊκό σύστημα πληρωμής για όλους τους πολίτες της ΕΕ.

Με μια σημαντική διαφορά: δεν θα βασίζεται στις ιδιωτικές εταιρείες πληρωμών. Θα είναι χρήμα της Κεντρικής Τράπεζας.

Μαζί με τους υπάρχοντες τρόπους πληρωμής (Iris, Visa, Mastercard AMEX) θα προστεθεί και το ψηφιακό ευρώ. Σαν το χρήμα να θεωρείται δημόσιο αγαθό που πρέπει να το προσφέρει το Δημόσιο.

Τι κερδίζουμε με το ψηφιακό ευρώ;

Πρώτον, μπαίνει επιτέλους το ευρώ στην ψηφιακή εποχή: το ευρώ θα είναι στο κινητό, στο πορτοφόλι, έτοιμο για χρήση. Ηδη πολύς κόσμος χρησιμοποιεί και άλλες μορφές ψηφιακών νομισμάτων, όπως τα λεγόμενα stablecoins, τα bitcoin Ethereum κ.λπ. Ομως αυτά απειλούν την ανεξαρτησία του ευρώ και τη νομισματική σταθερότητα. Σιγά – σιγά η Κεντρική Τράπεζα θα χάνει τον έλεγχο της νομισματικής πολιτικής της Ευρώπης. Η παρούσα γεωπολιτική συνθήκη παρουσιάζει νέους κινδύνους για τη συλλογική μας ευημερία. Ενα σταθερό και αξιόπιστο σύστημα πληρωμών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη στρατηγική μας ανεξαρτησία και την ασφάλειά μας.

Τι εννοώ; Με ένα ευρωπαϊκό σύστημα πληρωμής και την εγγύηση ενός θεμέλιου θεσμού της ευρωζώνης, δεν θα είμαστε έρμαιο των αποφάσεων ξένων χωρών. Απτά παραδείγματα: στη Ρωσία δεν δουλεύουν πια οι αμερικανικές κάρτες λόγω κυρώσεων. Ενδεχομένως να μη μας ενδιαφέρει το τι συνέβη εκεί ή να θεωρείται ειδική περίπτωση.

Δεν είναι έτσι. Πρόσφατα ο Τραμπ επέβαλε κυρώσεις σε όλους τους δικαστές του Διεθνούς Δικαστηρίου. Ετσι οι ανώτατοι δημόσιοι λειτουργοί δεν έχουν τρόπο να ταξιδεύουν και να κλείνουν εισιτήρια κ.λπ. Μια ήπειρος που μιλάει για κυριαρχικά δικαιώματα δεν μπορεί να μην έχει μια «ψηφιακή ανεξαρτησία» στο ίδιο το νόμισμά της.

Είναι σημαντικό ότι οι μικροί έμποροι ξαφνικά θα έχουν έναν τρίτο παίκτη, έναν ανταγωνιστή. Θα μπορούν εν μέρει να αποφύγουν τις χρεώσεις στο ολιγοπώλιο και να διαπραγματευτούν καλύτερους όρους. Στη Φινλανδία οι ψηφιακές πληρωμές φτάνουν το 85% όλων των κινήσεων, όλες με τις δύο κάρτες. Και έχουν τις υψηλότερες χρεώσεις για τη χρήση των καρτών σε όλη την Ευρώπη. Περιμένουν τον νέο ευρωπαϊκό παίκτη με μεγάλη ανακούφιση.

Υπάρχουν αντιδράσεις. Προέρχονται κυρίως από ένα μέρος του τραπεζικού κλάδου. Διαβλέπουν την ανάγκη ίδρυσης νέου τμήματος στα γραφεία και νέα έξοδα. Αντιδρούν και δυο – τρεις εθνικού επιπέδου παίκτες που έχουν κάρτες στη Γαλλία και την Ισπανία που προσπαθούν να ανταγωνιστούν τη Visa/Mastercard δεκαετίες τώρα. Θέλουν να δημιουργήσουν ευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών. Ομως έχει περιορισμένη επιτυχία και αντιμετωπίζει αντικειμενικά προβλήματα.

Τέλος, γιατί πρέπει η Ευρωβουλή να νομοθετήσει για την υιοθέτηση του ψηφιακού ευρώ; Επειδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εποπτεύεται από εμάς και χρειάζεται τη νομική έγκριση με τελική ψήφο στην ολομέλεια για να πάρει το πράσινο φως. Εγώ το στηρίζω σθεναρά σε όλες τις συζητήσεις και παρά τις αντιδράσεις.

Ο Νίκος Παπανδρέου είναι ευρωβουλευτής