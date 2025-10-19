Οι πρώτες κοινωνικές κατοικίες που θα προκύψουν από την αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμες στα τέλη του 2026, ενώ τα διαμερίσματα που θα κατασκευάσουν ιδιώτες μέσω του προγράμματος της Κοινωνικής Αντιπαροχής θα ολοκληρωθούν το 2028.

Σύμφωνα με τον νόμο για την Κοινωνική Αντιπαροχή, ιδιώτες θα κατασκευάσουν σπίτια σε δημόσια κτίρια και οικόπεδα που μέχρι σήμερα έμεναν ανεκμετάλλευτα και θα παραχωρούνται με χαμηλό ενοίκιο σε νέους, οικογένειες και ευάλωτα νοικοκυριά. Από τα νέα διαμερίσματα που θα προκύψουν, τουλάχιστον το 30% θα μείνει στο Δημόσιο και τα υπόλοιπα διαμερίσματα θα διατίθενται στην αγορά προς πώληση ή ενοικίαση, ενισχύοντας το οικιστικό απόθεμα της χώρας.

Οι δικαιούχοι κοινωνικών κατοικιών θα επιλέγονται από τον ΟΠΕΚΑ με βάση κοινωνικά κριτήρια που θα εξειδικευτούν με την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Στα κριτήρια αυτά θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το εισόδημα, η περιουσιακή και η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικία τέκνων των δικαιούχων και η τυχόν ύπαρξη ποσοστού αναπηρίας.

Το κοινωνικό μίσθωμα θα είναι αρκετά χαμηλότερο από τα ενοίκια της αγοράς. Θα καθορίζεται με βάση το εισόδημα του ενοικιαστή, την αξία του ακινήτου ή και τα δύο μαζί, όπως γίνεται σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά μοντέλα. Η διαχείριση των κοινωνικών κατοικιών θα μπορεί να ανατίθεται σε ιδιώτη, στο πλαίσιο της σύμβασης Κοινωνικής Αντιπαροχής. Στη διαχείριση αυτή θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες τακτικής συντήρησης και επισκευών, έτσι ώστε το απόθεμα κοινωνικών κατοικιών να παραμένει σε καλή κατάσταση και να μπορεί να επαναδιατεθεί σε νέους δικαιούχους.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι 10ετής, με δυνατότητα εξαγοράς μέρους των κοινωνικών κατοικιών ύστερα από 10 χρόνια («rent to own»). Το βασικό ποσοστό που ανήκει στο Δημόσιο (τουλάχιστον το 30%) θα παραμένει πάντα στην κυριότητά του για χρήση κοινωνικής κατοικίας.