Εντυπωσιάστηκε ο ελληνικός ποδοσφαιρικό κόσμος γιατί ο Παναθηναϊκός έδωσε το τεράστιο ποσό του 1-1,5 εκατ. ευρώ για να φέρει πίσω τον πρώην παίκτη του, Παύλο Παντελίδη. Στη σάλτσα προσθέτουν τα δακρύβρεχτα της αποπομπής, των δακρύων του παίκτη και της τεράστιας προσπάθειας του αθλητή να δικαιωθεί.

Κι εκεί διαπιστώνεις πως τα πορτοπαράθυρα της ενημέρωσης είναι κλειδαμπαρωμένα για να αισθάνεται το ποδόσφαιρό μας πιο ασφαλές.

Το καλοκαίρι η Ρεάλ Μαδρίτης έδωσε 50 εκατ. στην Μπενφίκα για να αποκτήσει τον Αλβαρο Καρέρας. Πρόκειται για έναν από τους πολλούς «Παντελίδες» που πέρασαν από τις μικρές ομάδες της Ρεάλ αλλά θεωρήθηκε πως δεν έχει προοπτική στο κλαμπ και δόθηκε σε άλλες ομάδες.

Ο Καρέρας πέρασε επίσης από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην οποία δεν έπαιξε ούτε σε ένα παιχνίδι της πρώτης ομάδας για να καταλήξει στην Πρέστον και στη Γρανάδα.

Το κοφτερό μάτι των ανθρώπων της Μπενφίκα τον εντόπισε, τον έκανε αστέρι και τον μοσχοπούλησε στη Βασίλισσα. Το χειρότερο, όταν ο παίκτης φόρεσε ξανά τη λευκή φανέλα στα πρώτα φιλικά ήταν ο χειρότερος μακράν. Αλλά είχε κοντά του τον βράχο Τσάμπι Αλόνσο και πλέον ο Καρέρας είναι βασικός και αναντικατάστατος.

Ο Καρέρας και ο Παντελίδης δεν αποτελούν εξαιρέσεις αλλά μάλλον τον κανόνα. Πικέ, Φάμπρεγας και Ζόρντι Αλμπα αναγκάστηκαν να φύγουν από την περίφημη ακαδημία της Μπαρτσελόνα για να έχουν περισσότερες πιθανότητες εξέλιξης. Οι Καταλανοί ωστόσο δεν δίστασαν να τους φέρουν πίσω και δικαιώθηκαν με την επιλογή τους. Τον ίδιο δρόμο ακολούθησαν επίσης οι Αλέις Βιδάλ, Ντένις Σουάρεθ, Ζεράρ Ντεουλοφέου, Ερικ Γκαρθία, Οριόλ Ρομέου, Εκτορ Μπεγερίν και πολλοί άλλοι.

Να υπενθυμίσουμε επίσης την περίπτωση του Πολ Πογκμπά που είναι από τις πιο τρανταχτές.

Ο Γάλλος κυνήγησε το όνειρό του στις ακαδημίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Βρήκε μπροστά του όμως έναν πεισματάρη Σκωτσέζο, τον Αλεξ Φέργκιουσον που του πρόσφερε με το σταγονόμετρο τις ευκαιρίες. Η Γιουβέντους πρόσφερε στον Γάλλο όσα ήθελε, ο Πογκμπά γιγαντώθηκε και επέστρεψε στη Γιουνάιτεντ η οποία πλήρωσε για το λάθος της 105 εκατ. ευρώ.

Επομένως το να εκπλήσσεται κάποιος που ο Παναθηναϊκός φέρνει πίσω τον Παντελίδη αποκαλύπτει τουλάχιστον άγνοια για όσα συμβαίνουν τριγύρω του.