Στο επίκεντρο ενός νέου πολιτικού σεισμού στις Βρυξέλλες βρίσκεται η Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν, ύποπτη για κατασκοπεία εις βάρος των ίδιων των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σύμφωνα με αποκαλύψεις ευρωπαϊκών μέσων, Βουδαπέστη και Κρεμλίνο φέρονται να είχαν ανοιχτό δίαυλο μέσω διπλωματών – πρακτόρων εγκατεστημένων στην καρδιά της ΕΕ. Αν οι κατηγορίες επιβεβαιωθούν, πρόκειται για μια υπόθεση που απειλεί να ταρακουνήσει τα θεμέλια της ευρωπαϊκής εμπιστοσύνης σε ένα περιβάλλον ωστόσο που ούτως ή άλλως επιδεικνύει επιφυλακτικότητα απέναντι στην Ουγγαρία και τη θέση της στο κοινό ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Στις 9 Οκτωβρίου, πολλά μέσα ενημέρωσης – μεταξύ των οποίων η βελγική εφημερίδα «De Tijd», η ουγγρική ερευνητική ιστοσελίδα Direkt36 και το γερμανικό περιοδικό «Der Spiegel» – αποκάλυψαν ότι μεταξύ 2012 και 2018 η Βουδαπέστη είχε στείλει κατασκόπους στις Βρυξέλλες. Υπό διπλωματική κάλυψη – ήταν αποσπασμένοι στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ουγγαρίας στην ΕΕ – επιχείρησαν να διεισδύσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι δημοσιογράφοι αναφέρουν ιδιαίτερα την περίπτωση του «V.», υπευθύνου για οικονομικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα στην πρεσβεία, ο οποίος, σύμφωνα με την «De Tijd», «ήταν υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις πληροφοριών και διείσδυσης της ΙΗ (της ουγγρικής υπηρεσίας πληροφοριών Informacios Hivatal) στις Βρυξέλλες». Μεταξύ 2015 και 2017, ο «V.» φέρεται να εργάστηκε ενεργά για την πρόσληψη πρακτόρων εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσφέροντάς τους χρήματα καθώς και σύμβαση εργασίας με την ουγγρική υπηρεσία πληροφοριών.

Επίσης Ούγγρος που εργαζόταν στην Επιτροπή φέρεται να δήλωσε στο Direkt36 ότι είχε αρχίσει να υποψιάζεται μια επαφή του στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ουγγαρίας. Το άτομο αυτό είχε καλέσει τον αξιωματούχο της Επιτροπής σε συνάντηση στη Βουδαπέστη, στο ουγγρικό υπουργείο Εξωτερικών, αλλά την τελευταία στιγμή ο τόπος της συνάντησης άλλαξε και ορίστηκε σε εμπορικό κέντρο στη Βούδα. Κατά τη συνάντηση εκείνη, ο αξιωματούχος της Επιτροπής φέρεται να κλήθηκε να παραδώσει διαβαθμισμένα εσωτερικά έγγραφα, με επίκληση στο πατριωτικό του καθήκον.

Κι ενώ, όλα τα κράτη-μέλη διατηρούν δίκτυα εντός των θεσμών, τόσο για να αποκτούν πληροφορίες όσο και για να προσπαθούν να επηρεάζουν το έργο τους πράγμα που εντάσσεται στη συνήθη διπλωματική δραστηριότητα. Είναι όμως παράνομο να προσφέρεται αμοιβή για τέτοιες υπηρεσίες.

Οπως σχολιάζει δημοσίευμα της γαλλικής «Monde», οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είναι επιφυλακτικοί απέναντι στην Ουγγαρία εδώ και καιρό και δεν χρειάζονται αποδείξεις πως η Βουδαπέστη τους κατασκοπεύει για να το δικαιολογήσουν.

Απέναντι στον Βίκτορ Ορμπαν – ο οποίος παραβιάζει τακτικά το κράτος δικαίου, δηλώνει τη στενή του σχέση με το Κρεμλίνο και το Πεκίνο και δεν διστάζει να χρησιμοποιεί το δικαίωμα βέτο για να μπλοκάρει αποφάσεις, ιδίως όταν πρόκειται για βοήθεια προς την Ουκρανία – οι Βρυξέλλες παραμένουν προσεκτικές.

«Οταν βλέπει κανείς ότι drones που στάλθηκαν στην Ουκρανία προήλθαν από την Ουγγαρία, αντιλαμβάνεται πως αυτή η χώρα δεν συμπεριφέρεται ως μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας», τονίζει η γαλλίδα ευρωβουλευτής Ναταλί Λουαζό.

Διπλωμάτες επισημαίνουν ότι οι Ευρωπαίοι είναι ιδιαιτέρως επιφυλακτικοί κατά την ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών που η Ουγγαρία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κακόβουλα. Κάποιοι υπογραμμίζουν ότι ενδεικτική αυτής της δυσπιστίας ήταν η περίπτωση κατά την οποία η Κομισιόν, όταν στο τέλος Σεπτεμβρίου θέλησε να συγκεντρώσει του υπουργούς Αμυνας της ΕΕ που υποστηρίζουν τη δημιουργία «αντι-drone τείχους» μαζί με τον ουκρανό ομόλογό τους, υποχρεώθηκε να χωρίσει στα δύο τη συνάντηση. Οι χώρες της Βαλτικής, η Πολωνία, η Βουλγαρία και η Φινλανδία ήθελαν να συζητήσουν ελεύθερα με την Ουκρανία, χωρίς την παρουσία της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας, τις οποίες θεωρούν υπερβολικά φιλορωσικές. Αναλόγως επιφυλακτική στάση είχε τηρηθεί και κατά το εξάμηνο άσκησης της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από την Ουγγαρία.

Ο επίτροπος της Ουγγαρίας στην ΕΕ αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε γνώση για τη φερόμενη απόπειρα κατασκοπείας από την κυβέρνησή του κατά τη διάρκεια της θητείας του ως κορυφαίου διπλωμάτη της χώρας στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Όλιβερ Βαρχέλι συναντήθηκε την Κυριακή με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για να συζητήσουν τις κατηγορίες που δημοσιοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα από κοινοπραξία ερευνητικών δημοσιογράφων. Σύμφωνα με το Politico, ο αντίπαλος του Ορμπαν, Πέτερ Μάγιαρ κατηγόρησε τον Βαρχέλι ότι απέκρυψε πληροφορίες. Παράλληλα, εσωτερική ομάδα, η οποία έχει συσταθεί για να ερευνήσει την υπόθεση, συνεχίζει το έργο της.

Σύμφωνα με την έρευνα των μέσων ενημέρωσης, οι βελγικές υπηρεσίες πληροφοριών παρακολουθούν επίσης ένα πολιτιστικό ίδρυμα που υποστηρίζεται από την ουγγρική κυβέρνηση και βρίσκεται κοντά στο γραφείο του πρωθυπουργού του Βελγίου.