Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπαν, ακολουθώντας το παράδειγμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε νέα κατασταλτικά μέτρα εναντίον του αριστερού κινήματος Antifa, το οποίο χαρακτήρισε ως τρομοκρατική οργάνωση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ουγγρικής κυβέρνησης, δημοσιεύθηκε επικαιροποιημένη λίστα οργανώσεων και ατόμων που θεωρούνται «τρομοκράτες». Όσοι περιλαμβάνονται σε αυτήν αντιμετωπίζουν κυρώσεις όπως δέσμευση κεφαλαίων, περιορισμούς στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, απαγορεύσεις εισόδου στη χώρα και πιθανές απελάσεις.

Αρχικά, στη λίστα συμπεριλήφθηκαν δύο οντότητες: μια μη καθορισμένη «οργάνωση Antifa» και η ακροαριστερή ομάδα Hammerbande, γνωστή στη Γερμανία. Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Γερμανίας έχει κατηγορήσει μέλη της Hammerbande για επιθέσεις εναντίον ακροδεξιών εξτρεμιστών σε επεισόδια που σημειώθηκαν στη Βουδαπέστη τον Φεβρουάριο του 2023.

«Είναι καιρός η Ουγγαρία να κατατάξει οργανώσεις όπως η Antifa ως τρομοκρατικές, ακολουθώντας το αμερικανικό παράδειγμα», είχε δηλώσει πρόσφατα ο Ορμπαν σε συνέντευξή του στην κρατική ραδιοτηλεόραση, αναφερόμενος ρητά στον στενό πολιτικό του σύμμαχο, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ υπέγραψε τη Δευτέρα εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο το Antifa χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική οργάνωση». Η υπογραφή έγινε την επομένη της επιμνημόσυνης τελετής στην Αριζόνα για τον δολοφονημένο υπερσυντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Ωστόσο, ειδικοί υπογραμμίζουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν διαθέτει νομικό μηχανισμό για να χαρακτηρίσει εγχώριες οργανώσεις ως τρομοκρατικές. Η σχετική δυνατότητα ισχύει μόνο για ξένες ομάδες, γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση την πρακτική εφαρμογή της απόφασης.