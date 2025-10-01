Η Ουγγαρία δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, παρά τις πιέσεις των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν σε συνέντευξη Τύπου στην Κοπεγχάγη.

«Δεν έχουμε καμία άλλη επιλογή, καμία» τόνισε ο Όρμπαν, διευκρινίζοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε του ζήτησε να «κλείσει τη στρόφιγγα» του ρωσικού πετρελαίου. Όπως είπε, ο Αμερικανός πρόεδρος «σέβεται την εθνική κυριαρχία των άλλων χωρών» και απλώς ζήτησε ενημέρωση για την κατάσταση, σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους που, σύμφωνα με τον ίδιο, «είναι πιο επιθετικοί από τους Αμερικανούς».

Η στάση της Βουδαπέστης προκαλεί αντιδράσεις, καθώς πολλές χώρες της ΕΕ ζητούν από την Ουγγαρία και τη Σλοβακία να σταματήσουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου. Επισημαίνουν ότι τα έσοδα από τις εξαγωγές ενισχύουν τη ρωσική πολεμική μηχανή στην Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα καταγγείλει τις ευρωπαϊκές αγορές ρωσικού πετρελαίου, χαρακτηρίζοντάς τες «ασυγχώρητη» πρακτική. Στην ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη, στις 23 Σεπτεμβρίου, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Χρηματοδοτούν τον πόλεμο εναντίον τους. Ποιος έχει ξανακούσει κάτι τέτοιο;». Ωστόσο, δεν έχει στοχοποιήσει ποτέ την Ουγγαρία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει από το 2022 την απαγόρευση στις αγορές ρωσικού πετρελαίου. Παρόλα αυτά, εξαιρέθηκαν η Ουγγαρία και η Σλοβακία λόγω της υψηλής ενεργειακής εξάρτησής τους από τα ρωσικά καύσιμα.

Για να αρθεί η εξαίρεση, απαιτείται η συναίνεση και των δύο χωρών. Προκειμένου να παρακαμφθεί το αδιέξοδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής δασμών στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου. Σε αυτή την περίπτωση, δεν απαιτείται ομοφωνία, αλλά ειδική πλειοψηφία 15 κρατών-μελών που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του πληθυσμού της ΕΕ.