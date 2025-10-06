Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα πρέπει να υιοθετήσει το ευρώ, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται, όπως είπε, σε φάση “διάλυσης”. Μιλώντας στην ιστοσελίδα οικονομικών ειδήσεων EconomX, τόνισε πως η Βουδαπέστη δεν πρέπει να συνδέσει στενότερα την τύχη της με το ευρωπαϊκό μπλοκ.

Η Ουγγαρία, αν και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εμπόριο με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ και έχει επωφεληθεί από δισεκατομμύρια ευρώ κοινοτικών πόρων τα τελευταία είκοσι χρόνια, δεν πληροί προς το παρόν τα κριτήρια για την ένταξη στη ζώνη του ευρώ.

Σε αντίθεση με τη Δανία, η χώρα δεν διαθέτει νομική εξαίρεση που να της επιτρέπει να παραμείνει εκτός του κοινού νομίσματος. Παρόμοια στάση κρατούν και άλλες χώρες της ανατολικής Ευρώπης, όπως η Πολωνία, η Τσεχία και η Ρουμανία, που επίσης δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ.

Ο Ορμπάν, ο οποίος κυβερνά από το 2010, έχει επανειλημμένα επικρίνει την ΕΕ, η οποία έχει αναστείλει τη χρηματοδότηση δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουγγαρία λόγω ανησυχιών για το κράτος δικαίου και τις μεταρρυθμίσεις του εθνικιστή ηγέτη.

«Η Ουγγαρία δεν θα πρέπει να συνδέσει τη μοίρα της πιο στενά από ό,τι είναι τώρα με την ΕΕ και η υιοθέτηση του ευρώ θα ήταν ο στενότερος δυνατός δεσμός», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τη γραμμή του αντιπάλου του, Πέτερ Μαγιάρ, ο οποίος επιδιώκει την αποκατάσταση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και τη σταδιακή προσέγγιση της Ουγγαρίας προς την ευρωζώνη, παρουσιάζοντας αυτή την προοπτική ως μοχλό ανάπτυξης για μία από τις φτωχότερες οικονομίες της ΕΕ.

Οι επόμενες βουλευτικές εκλογές στη χώρα έχουν προγραμματιστεί για την άνοιξη του 2026, χωρίς να έχει ακόμη ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής τους.