Απέφυγα, όπως διαπιστώσατε, πολύ συνειδητά να αναφερθώ στα επιμέρους της συνέντευξης του προέδρου Αλέξη του εξ εφέδρων στη σαββατιάτικη «ΕφΣυν» γιατί δεν είχα μελετήσει επισταμένα όσα «τσιτάτα» χρησιμοποίησε για να μπορέσει να στηρίξει την ατελείωτη μπαρουφολογία με την οποία επένδυσε τη συνέντευξη. Παράδειγμα. Αναφέρει κάπου στη συνέντευξη αυτή το ακόλουθο:

«”Δεν μπορείς να κάνεις την ίδια επανάσταση δύο φορές”, έλεγε ένας ισπανός επαναστάτης».

Ψάχνω εδώ, ψάχνω εκεί, ψάχνω και παραπέρα, να δω ποιος είναι αυτός ο «ισπανός επαναστάτης» που είπε το «τσιτάτο», δεν βρίσκω τίποτε. Εξού και καταλαβαίνω ότι ο πρόεδρος Αλέξης ο εξ εφέδρων πέταξε μια παπάντζα και μετά την απέδωσε σε κάποιον, ο οποίος δεν υπάρχει ή μπορεί να μην υπήρξε και ποτέ. Διότι ο δικός μας απέφυγε να μας ενημερώσει και πότε έζησε αυτός ο «επαναστάτης». Για να καταλάβουμε κι εμείς σε ποια επανάσταση έλαβε μέρος, ώστε να καταλήξει στο πεσιμιστικό συμπέρασμα. Το κράτησε για τον εαυτό του ο εξ εφέδρων, ίσως γιατί έκρινε ότι δεν είχε καμιά ιστορική αξία η περίπτωσή του. Και σωστά, θα σημειώσω. Ενα «τσιτάτο» είπε κάποτε ο άνθρωπος, και βρέθηκε χρόνιαααααα αργότερα ένας, ο Τσίπρας, να το επαναλάβει, δεν θα του χαρίσουμε και την αιωνιότητα. Ετσι δεν είναι;

…και μερικά χρήσιμα αποφθέγματα

Επειδή είμαι βέβαιος ότι ο πρόεδρος Τσίπρας ο εξ εφέδρων στις προσεχείς εμφανίσεις που θα πραγματοποιήσει θα χρειαστεί να αναφερθεί και πάλι σε τίποτε επαναστατικά, έκανα χθες το πρωί μια μικρή ανθολογία σχετικών αποφθεγμάτων, τα οποία ενδεχομένως του φανούν χρήσιμα. Αλλά δεν πρόκειται για τις σκέψεις του «ισπανού επαναστάτη». Είναι αποφθέγματα πραγματικών προσωπικοτήτων που, όσο να πεις, άφησαν «κάτι» στο πέρασμά τους από την ανθρωπότητα στη διάρκεια των αιώνων.

Αντιγράφω (με την πολύτιμη βοήθεια του Διαδικτύου):

Τις επαναστάσεις τις προετοιμάζουν οι μεγαλοφυείς, τις πραγματοποιούν οι φανατικοί, αλλά τις εκμεταλλεύονται τα αποβράσματα της κοινωνίας.

Οτο φον Μπίσμαρκ

Δεν μπορείς να κάνεις επανάσταση με άσπρα γάντια.

Βλαδίμηρος Ιλιτς Λένιν

Στα νιάτα μου υπήρξα επαναστάτης από άγνοια και από φιλοδοξία.

Ναπολέων Βοναπάρτης

Οι επαναστάσεις είναι αληθινές ως κινήματα και ψεύτικες ως καθεστώτα.

Μορίς Μερλό, γάλλος φιλόσοφος

Αυτοί που ξεκινούν επαναστάσεις είναι οι κερατάδες της Ιστορίας.

Ντανιέλ Κον-Μπεντίτ, αναρχοαυτόνομος, πριν γίνει ο μεγαλύτερος πολέμιος της Αριστεράς κάθε μορφής

Και άλλα πολλά, παρόμοια, τα οποία είμαι σίγουρος ότι θα του χρησιμεύσουν – αντί να χάνεται ψάχνοντας να βρει τι έχουν πει ανώνυμοι ισπανοί επαναστάτες άγνωστων επαναστάσεων.

Το ψέμα με τον Γερούν

Παράδειγμα άλλο, από αυτή την απίθανη μπαρουφολογία Τσίπρα. Λέει σε ένα σημείο, επιτιθέμενος στον Κυριάκο:

«Ο ίδιος και η παράταξή του, μαζί με τους συνοδοιπόρους και τους σπόνσορες της διαφθοράς, που ήταν ένοχοι γι’ αυτή την εθνική τραγωδία, κραύγαζαν “Γερούν, γερά” και “βάστα, Σόιμπλε”, όσο εμείς δίναμε τη μάχη για τη σωτηρία της πατρίδας!!».

Τρομερή κατηγορία, ε; Ελάτε να δούμε τώρα τα πραγματικά περιστατικά. Το «Γερούν… γερά… Σπάστου τον τσαμπουκά…!» δεν ειπώθηκε από κανέναν Κυριάκο. Πρόκειται για ψέμα! Η φράση προέρχεται από μια ανάρτηση (προσέξτε, παρακαλώ) στο Facebook, την 1η Φεβρουαρίου 2015, ενός Λυκούργου Λιαρόπουλου, τομεάρχη Υγείας του Ποταμιού, αμέσως μετά την τραγωδία της συνάντησης του τότε κομισάριου Οικονομικών Γερούν Ντεϊσελμπλούμ με τον Βαρουφάκη με ένα «ν» στο υπουργείο Οικονομικών. Τα θυμάστε, δεν μπορεί, με τα «ουάου» και τις μαγκιές του Βαρουφάκη.

Ο Λιαρόπουλος, που δεν ζει πλέον, είχε παραιτηθεί από το Ποτάμι μετά την ανάρτηση, δείγμα της αναγνώρισης του λάθους που έκανε. Ε, ο Τσίπρας αναπαράγει κάτι που έγραψε κάποιος που δεν βρίσκεται εν ζωή για να υπερασπιστεί την άποψή του.

Πινόκιο

Για την ενημέρωσή του πάντως, διότι αυτή η γελοιότητα μετατράπηκε σε οχετό κατά όσων ήθελαν να μείνουμε Ευρώπη στο δημοψήφισμα της κωλοτούμπας, ο μακαρίτης Λιαρόπουλος είχε γράψει τα εξής ως επεξηγηματικά του «Γερούν… γερά… Σπάστου τον τσαμπουκά…!»:

«Ο Βαρουφάκης ως γνήσιος Ελλην νόμιζε ότι με bullshits [μαλακίες στα ελληνικά] και χαμογελάκια θα κέρδιζε την παρτίδα. Συνέβη αυτό που πάντα συμβαίνει. Οταν κάνεις τον έξυπνο σε λαούς που έχουν περάσει από τον Διαφωτισμό με όπλο σου τη φουστανέλα. Ευτυχώς ο Ολλανδός δεν μάσησε. Η συνέχεια στο Eurogroup…!!!».

Αυτή είναι η αλήθεια, και ό,τι σχετικά υποστηρίζει ο δικός μας είναι ένα – ακόμη – ψέμα! Τυχαία τον πήρε τον τίτλο;

Το ψέμα με τον Σόιμπλε

Για τη δεύτερη ατάκα, το «βάστα, Σόιμπλε», που δήθεν το είπε κάποτε ο Μητσοτάκης, δεν αντέχει σε καμία απάντηση η ιστορία. Πρόκειται για ένα χοντρό ψέμα, επίσης. Ο,τι αναφέρει σχετικά με το «βάστα, Σόιμπλε» περιλαμβάνεται σε μια κυβερνητική ανακοίνωση του Δεκεμβρίου του 2016, η οποία αξιολογούσε τη στάση που είχε τηρήσει η ευρωομάδα της ΝΔ σε μια συζήτηση που έγινε στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου για το ελληνικό πρόγραμμα διάσωσης. Στην ανακοίνωση αυτή, του Μεγάρου Μαξίμου, γραμμένη από τον Θανάση και τ’ άλλα «παιδιά» στα γνωστά υπόγεια του Μεγάρου, αναφερόταν επί λέξει ότι εκ μέρους της ΝΔ υπήρξε «πλήρης ταύτιση με τους πιο ακραίους κύκλους, δίνοντας ένα μήνυμα “βάστα, ΔΝΤ και Σόιμπλε, μέχρι να έρθουμε εμείς στην εξουσία”»!!!

Ουδέποτε δηλαδή είχε ειπωθεί από κανέναν – ούτε από τον Κυριάκο ούτε από ευρωβουλευτή του. Πώς θα μπορούσε άλλωστε; Αλλά ο πρόεδρος «εξ εφέδρων» Τσίπρας δεν διστάζει, για να στηρίξει το αφήγημα περί της δικής του… αυτοθυσίας τότε, που μας κόστισε 100 δισ. αν θυμάστε, να πετάξει μερικούς κουβάδες λάσπη στον ανεμιστήρα…

Κανονικός Τσίπρας δηλαδή…

Το κόμμα που «ξέχασαν» στα γκάλοπ

Στο μεταξύ και ευκαιρίας δοθείσης, μετά τη χθεσινή δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό του parapolitika.gr, θέλω να… διαμαρτυρηθώ κατά των δημοσκόπων μας. Ρωτούν αθώους ανθρώπους για το πώς θα τους φαινόταν ένα κόμμα Τσίπρα, ενώ δεν υπάρχει κανένα κόμμα Τσίπρα. Επίσης με τον ίδιο τρόπο ρωτούν και για το κόμμα Σαμαρά. Ενώ ο πρόεδρος Αντώνης δεν έχει ακόμη καταστήσει γνωστές τις προθέσεις του. Αλλά με τον τρόπο αυτό μεροληπτούν τραγικά εις βάρος του (πιθανού) «κόμματος» της εριτίμου συζύγου Καμμένου, η οποία, όπως ο ίδιος ο ευτυχής σύζυγος αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του, εξετάζει σοβαρά να κατέλθει στον δημόσιο βίο ως επικεφαλής κόμματος. Τους καταγγέλλω, λοιπόν, ότι ενώ «μετράνε» το «κόμμα» Τσίπρα όπως και το «κόμμα» Σαμαρά αποφεύγουν συστηματικά να ρωτήσουν το εκλογικό σώμα για το κόμμα… Τζούλη (όπως ονομάζεται η ερίτιμος κυρία Καμμένου). Ντροπή και αίσχος στους δημοσκόπους. Αυτό έχω να τονίσω.

«Καθίστε στ’ αβγά σας»

Πάντως, και αυτά που μετράνε, δεν βλέπω να κάνουν ευτυχισμένους ούτε τον πρόεδρο Αλέξη τον εξ εφέδρων ούτε τον πρόεδρο Αντώνη Σαμαρά. Η δημοσκόπηση της GPO αναφέρει πως και οι δύο βρίσκονται μπροστά σε ένα τείχος: οκτώ στους δέκα Ελληνες, πάνω – κάτω, τους λένε «όχι», καθίστε στ’ αβγά σας. Οπότε, τι κόμμα να κάνεις και για ποιο λόγο; Σκέφτομαι, φωναχτά, εγώ τώρα…