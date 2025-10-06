Με ειδική πτήση που θα τους παραλάβει από το διεθνές αεροδρόμιο Ραμόν του Εϊλάτλ, στο Νότιο Ισραήλ, αναμένεται να επιστρέψουν σήμερα στην Αθήνα οι 27 έλληνες ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud. Αντιπροσωπεία της ελληνικής πρεσβείας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την πρεσβευτή της Ελλάδας, επισκέφθηκε εκ νέου χθες, όπως είχε κάνει και την Παρασκευή, το κέντρο κράτησης όπου παρέμεναν, στην έρημο Νεγκέβ, με το υπουργείο Εξωτερικών να διαβεβαιώνει πως «όλοι είναι καλά στην υγεία τους και τους παρέχεται κάθε αναγκαία υποστήριξη». Πληθαίνουν πάντως οι καταγγελίες, από ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο και απελάθηκαν, για κακομεταχείρισή τους, και ιδίως της σουηδής ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ, στη διάρκεια της κράτησής τους. Στο μεταξύ, παρά την τύχη που είχε (και) ο Global Sumud, ένας νέος στολίσκος, σύμπραξη των οργανώσεων Freedom Flotilla και Thousand Madleen, που απέπλευσε από την Κατάνια και το Οτράντο της Ιταλίας, πλέει προς τη Γάζα. Αποτελείται από συνολικά εννέα σκάφη, ανάμεσά τους και το «Conscience», ένα πρώην φέρι που έχει μετατραπεί σε πλωτό νοσοκομείο και μεταφέρει σχεδόν 100 γιατρούς, νοσοκόμους και δημοσιογράφους από 25 διαφορετικές χώρες.

Στην Κωνσταντινούπολη

Ο στολίσκος Global Sumud, ο οποίος αποτελούνταν από περίπου 45 πλοία με 437 επιβαίνοντες, ανάμεσά τους ακτιβιστές, κοινοβουλευτικοί και δικηγόροι, ακινητοποιήθηκε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, αφού εισήλθε σε ύδατα τα οποία ελέγχει το Ισραήλ. Μέχρι χθες, είχαν απελαθεί 170 από τους συλληφθέντες. Συνολικά 137 ακτιβιστές, ανάμεσά τους 36 Τούρκοι, 26 Ιταλοί και πολίτες 12 ακόμα χωρών, έφτασαν το απόγευμα του Σαββάτου με ειδική πτήση των Τουρκικών Αερογραμμών από το αεροδρόμιο Ραμόν στην Κωνσταντινούπολη, όπου έγιναν δεκτοί από ένα ενθουσιώδες πλήθος – παρούσα στην υποδοχή τους και η κόρη του τούρκου προέδρου Σουμεγέ Ερντογάν Μπαϊρακτάρ. Ολοι τους οδηγήθηκαν στην ιατροδικαστική υπηρεσία, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας τους. Στη συνέχεια, αρκετοί κατέθεσαν ως μάρτυρες στη Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, προκειμένου να διερευνηθούν οι καταγγελίες τους ότι υπέστησαν κακομεταχείριση από τις ισραηλινές Αρχές. Σύμφωνα με την ιταλική «La Repubblica», και οι 26 Ιταλοί που έφτασαν αργά το βράδυ του Σαββάτου, μετά τον σταθμό στην Κωνσταντινούπολη, στη Ρώμη και το Μιλάνο, είπαν στους διπλωμάτες που τους υποδέχθηκαν καθώς και στους δικηγόρους με τους οποίους μίλησαν πως οι συνθήκες κράτησης ήταν εξαιρετικά σκληρές: τους υποχρέωσαν να μείνουν γονατισμένοι για ώρες, δεν τους έδωσαν επαρκές νερό, σε κάποιους στέρησαν φάρμακα, άλλοι καταγγέλλουν ότι τους κλώτσησαν.

«Την εξευτέλισαν»

«Η Γκρέτα Τούνμπεργκ εξευτελίστηκε, την τύλιξαν σε μια ισραηλινή σημαία και την επεδείκνυαν σαν τρόπαιο», κατήγγειλε ο ιταλός δημοσιογράφος Λορέντζο ντ’ Αγκοστίνο. Επικαλούμενη, το Σάββατο, e-mail που έστειλε το σουηδικό υπουργείο Εξωτερικών σε άτομα του στενού περιβάλλοντος της Τούνμπεργκ, η βρετανική «Guardian» έγραψε πως η σουηδή ακτιβίστρια είπε σε αξιωματούχο που την επισκέφθηκε στη φυλακή ότι κρατείται σε ένα κελί γεμάτο κοριούς, με πολύ λίγη τροφή και νερό: η καταγγελία επιβεβαιώθηκε από αρκετές πηγές ώστε να υποβάλει επίσημη διαμαρτυρία η σουηδική πρεσβεία.

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, μιλάει για «κατάφωρα ψεύδη» διαβεβαιώνοντας πως «όλα τα νόμιμα δικαιώματα των κρατουμένων προστατεύονται πλήρως», παρότι τους αποκαλεί όλους «προβοκάτορες του στολίσκου Χαμάς – Sumud». Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, πάλι, δήλωσε «υπερήφανος που αντιμετωπίσαμε τους “ακτιβιστές του στολίσκου” ως υποστηρικτές της τρομοκρατίας». Με αντίστοιχο τρόπο, παρά την κατακραυγή και τις ογκώδεις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που διοργανώθηκαν και αυτό το Σαββατοκύριακο σε διάφορες πόλεις, από τη Βαρκελώνη και τη Ρώμη έως την Κωνσταντινούπολη, αναμένεται να αντιμετωπίσει το Ισραήλ και τους επιβαίνοντες στα εννέα σκάφη του στολίσκου Freedom Flotilla – Thousand Madleens, που έπλεαν χθες βόρεια της Αλεξάνδρειας.