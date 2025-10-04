Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι ανακοίνωσε ότι ομάδα 26 Ιταλών πολιτών, μελών της Global Sumud Flottilla που είχαν τεθεί υπό προσωρινή κράτηση στο Ισραήλ, πρόκειται να αναχωρήσει σύντομα με πτήση τσάρτερ.

Όπως δήλωσε ο Ταγιάνι, «έχουν ήδη μεταφερθεί σε στρατιωτική βάση από την οποία θα επιβιβαστούν σε πτήση με προορισμό την Κωνσταντινούπολη». Ωστόσο, «άλλοι 15 Ιταλοί, οι οποίοι βρίσκονται υπό προσωρινή κράτηση στο Ισραήλ, δεν υπέγραψαν την απόφαση απομάκρυνσης από τη χώρα και θα πρέπει να περιμένουν την απέλαση μέσω δικαστικής οδού, μια πιο μακρά διαδικασία».

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών έχει δώσει «οδηγίες στην πρεσβεία του να ζητήσει άμεσα καλύτερες συνθήκες κράτησης για τους πολίτες της χώρας του, οι οποίοι παραμένουν υπό κράτηση στο Ισραήλ». Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή επέστρεψαν στη Ρώμη τέσσερις Ιταλοί βουλευτές και γερουσιαστές, οι οποίοι επέβαιναν στα πλοιάρια της Flottilla που αναχαιτίστηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις.