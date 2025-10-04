Στις 2 Οκτωβρίου 2025, ο στολίσκος Global Sumud Flotilla, που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, αναχαιτίστηκε σε διεθνή ύδατα από το ισραηλινό ναυτικό. Τα πλοία «Παύλος Φύσσας», «Βαγγέλης Πισσίας», «Ahed Tamimi» και «Οξυγόνο» δέχθηκαν επίθεση και όλοι οι επιβαίνοντες συνελήφθησαν.

Μεταξύ των 27 Ελλήνων βρίσκονται ακτιβιστές, πολίτες και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα. Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κετσιότ, στη νότια έρημο του Ισραήλ, γνωστές για τις ιδιαίτερα αυστηρές συνθήκες κράτησης.

Καταγγελία: Στέρηση τροφής, νερού και φαρμάκων για τους

Σύμφωνα με την πρωτοβουλία March to Gaza Greece, οι Έλληνες κρατούμενοι παραμένουν χωρίς πρόσβαση σε τροφή και νερό, τουλάχιστον μέχρι αργά το βράδυ του Σαββάτου μετά τη σύλληψή τους. Το πιο ανησυχητικό είναι η στέρηση φαρμακευτικής αγωγής σε όσους τη χρειάζονται, παρότι είχαν μαζί τους τα απαραίτητα φάρμακα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Παντελή Λούβρο, μέλος πληρώματος ελληνικού πλοίου του στολίσκου, ο οποίος φέρεται να έχει μείνει χωρίς την αγωγή του.

Απέναντι σε αυτές τις συνθήκες, έντεκα μέλη της ελληνικής αποστολής προχώρησαν σε απεργία πείνας, τονίζοντας σε δήλωσή τους: «Η απόφασή μας δεν είναι προσωπική επιλογή αλλά συλλογική στάση απέναντι στο έγκλημα που διαπράττεται ενάντια στον παλαιστινιακό λαό και στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ: «Τρομοκράτες» οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

Η αντίδραση του Ισραήλ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ χαρακτήρισε τους ακτιβιστές «τρομοκράτες», χλευάζοντάς τους δημοσίως και προτείνοντας στον πρωθυπουργό Νετανιάχου να τους φυλακίσει για μήνες αντί να τους απελάσει.

Βίντεο τον δείχνει να απευθύνεται στους κρατούμενους ενώ κάθονται οκλαδόν στο έδαφος, εικόνα που έχει καταδικαστεί διεθνώς ως παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Η αντίδραση της Ελλάδας

Η Αθήνα προχώρησε σε γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας, τονίζοντας: «Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαράβατη και θεμελιώδης και αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση κάθε κράτους».

Ωστόσο, μέλη της πρωτοβουλίας March to Gaza Greece χαρακτηρίζουν τις κινήσεις του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών «χαλαρές» και ανεπαρκείς. Η Ελληνίδα πρέσβης επισκέφθηκε τους συλληφθέντες, χωρίς όμως να έχει εξατομικευμένες συναντήσεις μαζί τους.

Διεθνείς αντιδράσεις για την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla

Η επιχείρηση του ισραηλινού στρατού προκάλεσε κύμα διαμαρτυριών σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους σε Λονδίνο, Μαδρίτη, Ρώμη και Κωνσταντινούπολη, ενώ στη Γενεύη οι αστυνομικές αρχές επιχείρησαν με χημικά να διαλύσουν το πλήθος.

Στην Ελλάδα, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση καταδίκης, ζητώντας άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων ακτιβιστών. Το ΚΚΕ με δική του ανακοίνωση κατηγόρησε την κυβέρνηση και την ΕΕ ότι στηρίζουν τις «εγκληματικές πρακτικές» του Ισραήλ.

Την ίδια ώρα, Ισραηλινοί ακτιβιστές συγκεντρώθηκαν στα σύνορα με τη Γάζα σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τα μέλη του στολίσκου.

Οι οικογένειες των 27 Ελλήνων συλληφθέντων του Global Sumud Flotilla

Σε κοινή δήλωσή τους, οι οικογένειες των 27 Ελλήνων του Global Sumud Flotilla καταγγέλλουν την «απαγωγή» τους σε διεθνή ύδατα και θεωρούν υπεύθυνη την ελληνική κυβέρνηση για την υγεία και την ασφάλειά τους.

Ζητούν λεπτομερή ενημέρωση για:

την επιβεβαίωση της επίσκεψης προξενικών αρχών,

την κατάσταση υγείας και την πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,

τις συνθήκες κράτησης (σίτιση, ρουχισμός, φροντίδα),

τη δυνατότητα επικοινωνίας με τις οικογένειες,

τις ενέργειες για την άμεση απελευθέρωση και ασφαλή επιστροφή τους.

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει και τη λίστα με τα ονόματα όλων των 27 συλληφθέντων, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ανθρώπους που συμμετείχαν σε μια πράξη αλληλεγγύης και αξιοπρέπειας.

Ένα διεθνές ζήτημα

Συνολικά, στον στολίσκο συμμετείχαν 450 πολίτες από όλο τον κόσμο, με στόχο τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Νομικοί και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων χαρακτηρίζουν την αναχαίτιση σε διεθνή ύδατα πράξη πειρατείας και κατάφωρη παραβίαση του Δικαίου της Θάλασσας.