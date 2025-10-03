Ανακοίνωση σχετικά με τους Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο αναφέρει ότι αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, το κέντρο κράτησης, όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες, προκειμένου να τους παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή.

Οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ μεριμνούν ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι διαδικασίες για τον ταχύτερο δυνατό και ασφαλή επαναπατρισμό τους.

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, και έντονο γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας στον Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα αναφορικά με την απαράδεκτη και ανάρμοστη συμπεριφορά Ισραηλινού Υπουργού που στρέφονταν και κατά Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», μεταξύ των οποίων και μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου. Με το διάβημα αυτό καλείται η ισραηλινή πλευρά σε ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και στον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών.

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαράβατη και θεμελιώδης και αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση κάθε κράτους, αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών.

*Είχε προηγηθεί το αίτημα του υπερεθνικιστή υπουργού του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος ζήτησε να φυλακιστούν αντί να απελαθούν οι ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα.

«Πιστεύω ότι πρέπει να μείνουν εδώ για λίγους μήνες, ώστε να συνηθίσουν τη μυρωδιά της πτέρυγας των τρομοκρατών», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ακόμη, επισήμανε ότι η συνεχής απέλαση δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο, καθώς, όπως είπε, «τους στέλνουμε πίσω και αυτοί επιστρέφουν ξανά».