Μια ομάδα 21 Ισπανών ακτιβιστών από τους 49 που συμμετείχαν στον στόλο μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας και αναχαιτίστηκαν την περασμένη εβδομάδα από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, επέστρεψε αεροπορικώς στη Μαδρίτη την Κυριακή. Τα μέλη της ομάδας κατήγγειλαν ότι υπέστησαν κακομεταχείριση και ταπεινώσεις κατά τη διάρκεια της κράτησής τους στο Ισραήλ.

«Η σωματική και ψυχολογική κακομεταχείριση επαναλαμβανόταν καθημερινά. Μας χτύπαγαν, μας έσερναν. Μας σφάλιζαν τα μάτια. Μας έδεναν χειροπόδαρα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ραφαέλ Μπορέγο, μέλος του στόλου.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, Χοσέ Μανουέλ Άλβαρες, ανακοίνωσε ότι επετεύχθη συμφωνία με το Ισραήλ για την επιστροφή της πρώτης ομάδας 21 Ισπανών ακτιβιστών εντός της ημέρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, όλοι υπέγραψαν έγγραφο με το οποίο αναγνώριζαν ότι εισήλθαν παράνομα στο Ισραήλ.

Οι υπόλοιποι 28 Ισπανοί ακτιβιστές αρνούνται μέχρι στιγμής να υπογράψουν το σχετικό έγγραφο και αναμένεται να παραμείνουν υπό κράτηση, όπως δήλωσε ο καταλανός ευρωβουλευτής και δικηγόρος Τζάουμε Άζενς στην ισπανική δημόσια τηλεόραση.

Παράλληλα, τέσσερις Πορτογάλοι ακτιβιστές αναμενόταν να φτάσουν στη Λισαβόνα το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με το πορτογαλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο στόλος και η αποστολή του

Μέρος του στόλου είχε αναχωρήσει από τη Βαρκελόνη στις αρχές Σεπτεμβρίου με στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό που επιβάλλει το Ισραήλ στη Γάζα και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα. Ωστόσο, τα πλοία αναχαιτίστηκαν από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό την περασμένη εβδομάδα.

Στον στόλο συμμετείχαν ακτιβιστές από δεκάδες χώρες, ανάμεσά τους η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ και πολιτικές προσωπικότητες όπως η πρώην δήμαρχος Βαρκελόνης Άντα Κολάου, η οποία επέστρεψε το βράδυ της Κυριακής στην Καταλονία.

Εκατοντάδες ακτιβιστές που επέβαιναν στα πλοία παραμένουν υπό κράτηση από τις ισραηλινές αρχές και αναμένουν την απέλασή τους. Ήδη 137 άτομα μεταφέρθηκαν αεροπορικώς το Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη.

Η Ισπανία συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο επικριτικών ευρωπαϊκών χωρών απέναντι στον πόλεμο που διεξάγει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, διατηρώντας σταθερά κριτική στάση απέναντι στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.